Макрон пообещал Зеленскому наращивать гуманитарную помощь Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Госагентства сообщили о выходе 25 гражданских с территории «Азовстали» Политика, 17:50
Бывший тренер сборной России поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина Спорт, 17:48
Прибыль холдинга Баффета рухнула вдвое на фоне COVID-19 и геополитики Инвестиции, 17:46
Вучич назвал конфликт на Украине «не региональным, а мировым» Политика, 17:44
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 17:40
Буре назвал лучшего игрока ЦСКА в финальном матче плей-офф КХЛ Спорт, 17:36
Захарова заявила о «бегстве» уходящих сотрудников администрации Байдена Политика, 17:32
Форварда ЦСКА Попова в 41 год признали самым ценным игроком плей-офф КХЛ Спорт, 17:32
Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола Спорт, 17:17
Курский губернатор сообщил об обстреле погранпункта на границе с Украиной Политика, 17:17
ЦСКА победил «Металлург» и второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина Спорт, 17:16
Власти выплатят по ₽5 млн семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР Общество, 17:10
«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и вышел на первое место в чемпионате Англии Спорт, 17:05
Уволенный из Virtus.pro за букву Z киберспортсмен пообещал стать умнее Спорт, 16:54
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон пообещал Зеленскому наращивать гуманитарную помощь Украине

Президент Франции поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот выразил Макрону благодарность за уже переданную военную и гуманитарную помощь
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Francois Mori / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен во время второго срока на посту главы государства наращивать военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявили BFM TV в Елисейском дворце.

Разговор продлился около часа. Президент Франции отметил, что к настоящему моменту на Украину было отправлено 615 т оборудования, включая медицинскую технику, продовольствие и машины экстренных служб. По данным BFM, Зеленский поблагодарил Макрона за помощь.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. На следующий день Макрон заявил, что Париж предоставит Киеву финансовую помощь в размере €1,2 млрд и военную технику.

13 апреля министр обороны Франции Флоранс Парли сказала, что страна направила Украине военную технику на сумму более €100 млн, и анонсировала новые поставки. 22 апреля Макрон сообщил, что Париж увеличит объем военной помощи Украине и передаст ей противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR.

В Париже анонсировали разговор Макрона с Зеленским
Политика
Эмманюэль&nbsp;Макрон

В начале апреля Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом безопасности Украины после прекращения боевых действий на ее территории. После начала военной операции он чаще других мировых лидеров общался как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

24 апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон победил с результатом 58,54% голосов. Зеленский поздравил его с переизбранием и назвал французского коллегу «настоящим другом».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sebastiaan Stam / Unsplash Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи
Pro
О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать
Инструкции
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины
Статьи
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Франция Украина Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Макрон пообещал французам быть «президентом для всех»
Политика
Макрон заявил, что Франции не нужен газ из России
Политика
Франция выделила 70 тыс. украинских беженцев по €426 в месяц
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter