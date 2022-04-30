Макрон пообещал Зеленскому наращивать гуманитарную помощь Украине

Президент Франции поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Тот выразил Макрону благодарность за уже переданную военную и гуманитарную помощь

Эмманюэль Макрон (Фото: Francois Mori / AP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен во время второго срока на посту главы государства наращивать военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявили BFM TV в Елисейском дворце.

Разговор продлился около часа. Президент Франции отметил, что к настоящему моменту на Украину было отправлено 615 т оборудования, включая медицинскую технику, продовольствие и машины экстренных служб. По данным BFM, Зеленский поблагодарил Макрона за помощь.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. На следующий день Макрон заявил, что Париж предоставит Киеву финансовую помощь в размере €1,2 млрд и военную технику.

13 апреля министр обороны Франции Флоранс Парли сказала, что страна направила Украине военную технику на сумму более €100 млн, и анонсировала новые поставки. 22 апреля Макрон сообщил, что Париж увеличит объем военной помощи Украине и передаст ей противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR.

В начале апреля Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом безопасности Украины после прекращения боевых действий на ее территории. После начала военной операции он чаще других мировых лидеров общался как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

24 апреля во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон победил с результатом 58,54% голосов. Зеленский поздравил его с переизбранием и назвал французского коллегу «настоящим другом».