Путин заявил, что Россия щелкает оружие США на Украине «как орехи»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия щелкает американские вооружения на Украине как орехи, ее войска уже уничтожили десятки комплексов, снарядов и разного рода установок, заявил президент Владимир Путин, в интервью телеканалу «Россия 1».

«Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки», — сказал президент, комментируя решение властей США направить на Украину новые вооружения.

США начали поставлять оружие Киеву еще до начала российской спецоперации. Последний крупный пакет военной помощи Украине на $700 млн президент США Джо Байден анонсировал 1 июня. Вашингтон обещал передать Украине РСЗО Himars и боеприпасы к нему, а также четыре вертолета Ми-17, две радиолокационные станции, пять противоартиллерийских радаров, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и другое вооружение.

Американское Минобороны оценивало общий объем поставок вооружений Украине от США с начала российской военной операции в $4,6 млрд.

В ответ на передачу Киеву вертолетов Ми-17 российского производства официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Вашингтон «безудержно стремится накачать» Украину оружием. Контракт, согласно которому Россия направила США эти вертолеты, не предполагал их передачу другой стране, напомнила дипломат. Ведомство потребовало от США объяснений этого шага, так как борты, согласно договоренности, должны были применять только вооруженные силы Афганистана,

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