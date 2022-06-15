Германия поставит Украине три РСЗО

РСЗО Mars II (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Германия отправит на Украину три ракетные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars II, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает tagesscau. Mars II — это немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS.

ФРГ присоединилась к новой волне военной помощи, которую окажут Украине США. Американский президент Джо Байден объявил 15 июня, что Вашингтон предоставит Киеву пакет на $1 млрд. Как сообщает CNN со ссылкой на Пентагон, США направят на Украину 18 гаубиц калибра 155 мм, 36 тыс. снарядов к ним, 18 машин для буксировки этих гаубиц, а также дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, четыре тактические машины для восстановления оборудования, запчасти и т. д.

Также ВСУ получат две противокорабельные ракеты Harpoon, приборы ночного видения, радиостанции для засекреченной связи и другую технику. США обеспечат финансирование обучения, технического обслуживания, транспортировки и иных расходов.

В Пентагоне сообщили, что всего с начала спецоперации на Украине США выделили Украине помощь на сумму $5,6 млрд.

Российская армия постоянно наносит удары по складам с вооружениями, которые Запад поставляет на Украину. 15 июня Минобороны сообщило, что в городе Золочев во Львовской области крылатыми ракетами «Калибр» был уничтожен склад боеприпасов, переданных НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777. В Пентагоне ранее сообщали, что направили на Украину 108 таких гаубиц и 220 тыс. снарядов к ним.

