Глава МИД Турции Чавушоглу: турецкий народ против членства Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции заявил, что турецкий народ против членства Швеции в НАТО

Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции проведут переговоры в Берлине по вопросу о вступлении двух скандинавских стран в НАТО. Анкара считает препятствием для этого поддержку странами Северной Европы Рабочей партии Курдистана

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турецкий народ попросил руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

«Подавляющее большинство турецкого народа выступает против членства этих стран <...> и просит нас заблокировать их вступление [в НАТО]», — сказал он журналистам в ходе визита в Берлин.

По данным агентства, министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции проведут переговоры в Берлине 14 мая, чтобы «решить разногласия» по вопросу о вступлении двух стран в НАТО.

Ранее 14 мая официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Турция хочет провести переговоры со странами Северной Европы и пресечь то, что Анкара считает террористической деятельностью. По его словам, это вопрос национальной безопасности Турции.

Он сообщил, что признанная в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК) «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», в особенности в Швеции. По его словам, шведские власти должны покончить с различными формами присутствия РПК.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что не считает позитивной возможность вступления Швеции и Финляндии в блок, так как скандинавские страны, по его словам, являются «гостевым домом для террористических организаций». Он напомнил, что члены РПК проживают в Швеции и представлены в парламенте.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин 12 мая заявили о необходимости немедленно подать заявку в НАТО. Швеция также может подать заявку уже 16 мая, писала Expressen.

Президент России Владимир Путин счел ошибкой отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО, предупредив, что этот шаг может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях. Он также провел заседание Совбеза, где обсуждались возможные риски в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Лидер Хорватии Зоран Миланович также назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО «опасной авантюрой». Они не могут присоединиться к альянсу до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов, подчеркнул хорватский президент.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддержат вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.