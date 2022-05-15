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МИД Хорватии заявил о ставшей на правильный путь Турции в вопросах НАТО

Переговоры Анкары с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в НАТО идут в нужном направлении, заявил глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман. Турция возражает против вхождения этих североевропейских стран в альянс
Гордан Грлич-Радман
Гордан Грлич-Радман (Фото: Xander Heinl / imago-images.de / Global Look Press)

Переговоры между Турцией, Финляндией и Швецией по поводу обеспокоенности Анкары их желанием вступить в НАТО идут в нужном направлении, заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, его слова приводит Reuters.

«И мы надеемся, что сегодня у нас будет хороший результат, чтобы продемонстрировать солидарность и говорить в один голос», — сказал Грлич-Радман журналистам на встрече глав МИД натовских стран в Берлине.

Ранее венгерский министр выразил надежду, что на встрече удастся разрешить все сомнения Турции по поводу членства этих североевропейских стран в Североатлантическом альянсе. По его словам, он рассчитывает, что натовским странам удастся достичь согласия в этом вопросе. В то же время хорватский президент Зоран Миланович грозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Грлич-Радман с позицией главы государства не согласен.

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Турция возражает против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти страны «гостевым домом для террористических организаций»: члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, по его словам, живут в Швеции, Нидерландах и даже участвуют в парламенте. «Мы не можем смотреть на это позитивно», — отметил он. Позже официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын пояснил, что Анкара «не закрывает двери» для Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами Северной Европы.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин выступили с заявлением о том, что страна должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО. В тот же день газета Expressen сообщила о планах Швеции сделать это в понедельник, 16 мая. На следующий день запланирован визит Ниинистё в соседнюю страну, в ходе которого он проведет переговоры с шведским премьером Магдаленой Андерссон. Издание Helsingin Sanomat писало, что страны планируют обратиться в НАТО одновременно. Накануне глава финского МИДа Пекка Хаависто сообщил, что Хельсинки собираются подать заявку в НАТО в среду, 18 мая.

Отказ Финляндии от нейтралитета и ее вступление в блок было бы ошибкой, поскольку никаких угроз безопасности Хельсинки не существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финским коллегой.

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Елена Чернышова
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