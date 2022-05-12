Reuters узнал о скорой подаче заявок Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни, ожидают в блоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и чиновников. По словам собеседников агентства, союзники по Североатлантическому альянсу быстро одобрят получение членства этими странами, поскольку российская военная операция на Украине заставляет «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности».
Президент Финляндии Саули Ниинисте объявит о своей позиции по поводу НАТО в четверг, 12 мая, сообщала газета Helsingin Sanomat. Как пишет агентство, этот шаг будет рассматриваться как «официальное подтверждение готовности Хельсинки» присоединиться к альянсу. Как ожидается, шведские власти также на этой неделе примут решение о вступлении в блок.
«Да и да: они подадут заявку, и им будет предоставлено членство», — сообщил агентству высокопоставленный дипломат. «Если не сейчас, то когда?» — задался вопросом второй источник. По словам третьего собеседника, сейчас — наиболее подходящий для этого момент, так как «Россия не в состоянии атаковать [эти две страны]».
По словам дипломатов и источников в НАТО, заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок будут одобрены либо до, либо во время саммита Североатлантического альянса, который должен пройти 29-30 июня в Мадриде. Как ожидается, на встрече будут присутствовать все лидеры стран-союзниц, включая президента США Джо Байдена. Некоторые собеседники считают, что Финляндия и Швеция подадут заявку на членство за несколько недель до саммита.
На ратификацию решения о членстве Финляндии и Швеции в НАТО понадобится год; как пишет агентство, за это время альянс намерен усилить присутствие в Северной Европе и нарастить количество учений.
Helsingin Sanomat писала, что страны должны принять решение по поводу членства в альянсе 15 мая. Заявки они могут подать уже в начале следующей недели.
Сейчас Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.
В Кремле заверяли, что Москва не рассматривает вступление Финляндии и Швеции в НАТО в качестве экзистенциальной угрозы для себя. Замглавы МИДа Александр Грушко говорил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО грозит «самыми нежелательными последствиями».