Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 18:21
В Киеве переименовали Арку Дружбы народов Политика, 18:11
Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с «Азовстали» Политика, 17:59
Турция заявила, что «не закрыла дверь» для Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 17:54
Смолов вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории РПЛ Спорт, 17:39
Лавров обвинил Запад в «прямом грабеже» России Политика, 17:22
Омский «Авангард» отстранил тренера за оскорбления воспитанников академии Спорт, 16:56
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 16:53
Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев Политика, 16:51
В Грузии заявили о непризнании референдума в Южной Осетии Политика, 16:45
Самедов призвал «Зенит» показать силу в матче против «Спартака» Спорт, 16:28
В МИДе назвали вступление Украины в ЕС крахом союза Политика, 16:03
«Арсенал» проиграл «Уфе» и вылетел из РПЛ Спорт, 15:53
Тренер сборной России заявил о шансах Овечкина выиграть Кубок Стэнли Спорт, 15:43
Политика ,  
0 

Турция заявила, что «не закрыла дверь» для Швеции и Финляндии в НАТО

Представитель лидера Турции Калын: Анкара не закрыла двери для Швеции и Финляндии в НАТО
Турция заявляет, что члены Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, занимаются вербовкой в Европе, в том числе в Швеции
Ибрагим Калын
Ибрагим Калын (Фото: Emrah Gurel / AP)

Турция «не закрыла дверь» для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами Северной Европы и пресечения того, что Анкара считает террористической деятельностью, особенно в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в разговоре с Reuters.

«Мы не закрываем дверь. Но мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — подчеркнул он.

Калын рассказал, что признанная в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК) «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», в особенности в Швеции. По его словам, шведские власти должны покончить с существованием организаций, отдельных лиц и другими формам присутствия РПК.

«Членство в НАТО — это всегда процесс. Посмотрим, как пойдут дела. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников [по НАТО], а также шведских властей», — добавил он.

Турция не увидела позитива во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не считает позитивной возможность вступления Швеции и Финляндии в альянс. По его словам, скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций».

Он напомнил, что члены Рабочей партии Курдистана проживают в Швеции и даже представлены в парламенте.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Russell Boyce / Reuters «ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images «Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге
Статьи
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО «опасной авантюрой». По его словам, эти страны не могут присоединиться к альянсу до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов.

Президент Финляндии заявил Путину о намерении страны подать заявку в НАТО
Политика
Саули Ниинистё

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, счел ошибкой отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО, поскольку никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. Он предупредил, что этот шаг может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг обещал оперативно принять обе страны в случае запроса от них.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Турция Финляндия Швеция НАТО
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter