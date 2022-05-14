Турция заявила, что «не закрыла дверь» для Швеции и Финляндии в НАТО
Турция «не закрыла дверь» для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами Северной Европы и пресечения того, что Анкара считает террористической деятельностью, особенно в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в разговоре с Reuters.
«Мы не закрываем дверь. Но мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — подчеркнул он.
Калын рассказал, что признанная в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК) «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», в особенности в Швеции. По его словам, шведские власти должны покончить с существованием организаций, отдельных лиц и другими формам присутствия РПК.
«Членство в НАТО — это всегда процесс. Посмотрим, как пойдут дела. Но это первый момент, на который мы хотим обратить внимание всех союзников [по НАТО], а также шведских властей», — добавил он.
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не считает позитивной возможность вступления Швеции и Финляндии в альянс. По его словам, скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций».
Он напомнил, что члены Рабочей партии Курдистана проживают в Швеции и даже представлены в парламенте.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО «опасной авантюрой». По его словам, эти страны не могут присоединиться к альянсу до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, счел ошибкой отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО, поскольку никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. Он предупредил, что этот шаг может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг обещал оперативно принять обе страны в случае запроса от них.