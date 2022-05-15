Ниинистё заявил, что готов обсудить с Эрдоганом членство Финляндии в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Хельсинки в НАТО, передает Talouselama.
Ниинистё признался, что заявления Анкары его «запутали». По словам финского президента, по телефону Эрдоган говорил ему, что примет вступление Финляндии в альянс, но теперь позиция Турции изменилась.
«Сейчас необходим очень четкий ответ от президента Эрдогана», — сказал Ниинистё.
13 мая Эрдоган заявил, что Турция «не видит позитива» в планах Финляндии и Швеции стать членами НАТО. 14 мая глава МИД республики сообщил, что турецкий народ попросил власти заблокировать вступление двух стран в организацию. В тот же день официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сказал, что признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», особенно в Швеции. По его словам, Анкара «не закрыла дверь» для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами Северной Европы для пресечения террористической деятельности, Калын назвал это «вопросом национальной безопасности Турции».
Правительство Финляндии 15 мая приняло официальное решение вступить в Североатлантический альянс. Страна подаст заявку после консультаций в парламенте.
Такую возможность рассматривает и Швеция. Газета Expressen сообщала, что Стокгольм может подать заявку 16 мая.
Несколько стран альянса (в том числе США, Германия, Хорватия, Румыния, Греция, Чехия) заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.