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Полянский не исключил, что Финляндия и Швеция могут стать «целью России»

Это произойдет, если войска НАТО появятся на территории этих стран после их вступления в блок, заявил первый зампостпреда России при ООН. По его словам, членство в НАТО «будет худшим решением для них, но не для России»
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Li Muzi / Xinhua / ZUMA / ТАСС)

Швеция и Финляндия, желающие вступить в НАТО, могут стать целью России, если на территории этих стран появятся войска альянса, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-журналу UnHerd.

«Они знают, что, как только станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных шагов с российской стороны», — сказал он. «Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут целью — или возможной целью — для удара», — добавил дипломат.

Полянский назвал НАТО «недружественным блоком» и «врагом». Финляндия и Швеция, становясь его частью, должны брать все риски на себя. «Они жили с нами нормально, как добрые соседи, десятки лет; если они вдруг решат стать частью этого недружественного блока — это их дело», — отметил он.

При этом первый зампостпреда России при ООН не считает, что присоединение этих стран к НАТО будет ударом по безопасности России. По его словам, «это будет худшим решением для них, но не для России», которая готова противостоять угрозам со стороны альянса и приняла для этого необходимые меры предосторожности.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее 12 мая финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин заявили о необходимости немедленно подать заявку на вступление страны в НАТО.

Швеция, как писала газета Expressen, собирается сделать это 16 мая. Издание Helsingin Sanomat сообщало, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки одновременно, что будет свидетельствовать о согласии между двумя странами и желании защищать друг друга. 17 мая запланирован визит Ниинистё в Швецию.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о желании Хельсинки стать членом альянса, заявил, что в Кремле расценивают это как угрозу. По его словам, действия Москвы будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

Сейчас Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.

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Елена Чернышова
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