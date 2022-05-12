Expressen узнала о планах Швеции подать заявку в НАТО 16 мая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 72,63 (—) Инвестиции, 12:10
Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 68,84 (—) Инвестиции, 12:10
Тульская область получит инфраструктурные кредиты Пресс-релиз, 13:06
Песков призвал к дополнительным мерам на границе с Украиной Политика, 13:00
МВД проверит сообщение комбата ДНР о «содравших пятерочку гаишниках» Политика, 13:00
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 12:56
Где можно построить жилой дом, не нарушив закон. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:51
Кремль словами «похвастаться нечем» оценил ход переговоров с Украиной Политика, 12:51
Nike расторг контракт со «Спартаком» из-за санкций УЕФА Спорт, 12:47
Песков отреагировал на слова Медведева о риске ядерной войны Политика, 12:39
Кремль назвал безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО Политика, 12:37
Новый глава Томской области дважды перепутал название региона Политика, 12:36
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 12:33
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Московском регионе Общество, 12:30
Путин поздравил сына диктатора Маркоса с победой на выборах на Филиппинах Политика, 12:23
Майгуров оценил шансы украинской биатлонистки выступать за сборную России Спорт, 12:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Expressen узнала о планах Швеции подать заявку в НАТО 16 мая

Швеция может подать заявку на вступление в НАТО уже в понедельник, 16 мая, рассказали источники Expressen. Президент и премьер-министр Финляндии уже выступили с заявлением о необходимости вступить в альянс как можно скорее
Фото: M-SUR / Shutterstock
Фото: M-SUR / Shutterstock

Швеция планирует подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве и календарь парламента сообщает местная газета Expressen.

«В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного», — говорится в публикации.

На понедельник также назначена внеочередная сессия шведского парламента, где будет обсуждаться политика безопасности страны, указывает издание. При этом ранее в качестве темы обсуждения на сайте парламента значился доклад премьер-министра Магдалены Андерссон.

Правительство Швеции опубликует свой доклад по безопасности после начала российской специальной операции на Украине в пятницу, 13 мая. В воскресенье социал-демократы — партия премьер-министра Швеции — заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО, уточняет издание. Также ожидается, что Левая партия и Партия зеленых, которые выступают против членства в НАТО, сделают оговорки по поводу членства в альянсе в пятницу, 13 мая.

Издание отмечает, что вопрос о том, какое решение в итоге примет правительство, остается открытым до самого заседания, однако собеседники Expressen ожидают, что вступление в НАТО будет поддержано.

На вторник, 17 мая, запланирован визит президент Финляндии Саули Ниинистё в Швецию, в ходе которого он проведет переговоры с Андерссон.

Премьер и президент Финляндии призвали срочно подать заявку в НАТО
Политика
Санна Марин (слева) и Саули Ниинистё

Читайте на РБК Pro
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин утром 11 мая выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО. Это позволит укрепить безопасность страны и всего альянса, считают они.

Ранее агентство Reuters cсообщило, что в НАТО ожидают поступления заявок от Финляндии и Швеции в ближайшие дни. По данным собеседников агентства, их планируют одобрить быстро, так как российская спецоперация на Украине заставляет «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности».

По словам дипломатов и источников в НАТО, заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок будут одобрены либо до, либо во время саммита Североатлантического альянса, который должен пройти 29–30 июня в Мадриде, сообщало агентство.

После этого на ратификацию решения о членстве Финляндии и Швеции в НАТО понадобится год; как пишет агентство, за это время альянс намерен усилить присутствие в Северной Европе и увеличить количество учений.

До подачи заявок на вступление в блок Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.

МИД увидел риск «самых нежелательных последствий» из-за Финляндии в НАТО
Политика
Здание МИД РФ

Москва, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, предупреждала о риске «самых нежелательных последствий» этого шага. По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, присоединение прежде нейтральных Финляндии и Швеции к НАТО приведет к радикальной смене военно-политической ситуации.

Также Грушко говорил, что протяженность российско-финской границы составляет 1,3 тыс. км. «Мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми, это альфа и омега военного строительства», — сказал Грушко, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного арсенала в Балтийском регионе.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Швеция НАТО Финляндия
Материалы по теме
Британия и Финляндия договорились о военной помощи в случае нападения
Политика
Швеция получит гарантии безопасности во время рассмотрения заявки в НАТО
Политика
Премьер Финляндии заявила о невозможности прежних отношений с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter