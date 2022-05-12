Expressen узнала о планах Швеции подать заявку в НАТО 16 мая

Швеция может подать заявку на вступление в НАТО уже в понедельник, 16 мая, рассказали источники Expressen. Президент и премьер-министр Финляндии уже выступили с заявлением о необходимости вступить в альянс как можно скорее

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Швеция планирует подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая. Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве и календарь парламента сообщает местная газета Expressen.

«В понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного», — говорится в публикации.

На понедельник также назначена внеочередная сессия шведского парламента, где будет обсуждаться политика безопасности страны, указывает издание. При этом ранее в качестве темы обсуждения на сайте парламента значился доклад премьер-министра Магдалены Андерссон.

Правительство Швеции опубликует свой доклад по безопасности после начала российской специальной операции на Украине в пятницу, 13 мая. В воскресенье социал-демократы — партия премьер-министра Швеции — заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО, уточняет издание. Также ожидается, что Левая партия и Партия зеленых, которые выступают против членства в НАТО, сделают оговорки по поводу членства в альянсе в пятницу, 13 мая.

Издание отмечает, что вопрос о том, какое решение в итоге примет правительство, остается открытым до самого заседания, однако собеседники Expressen ожидают, что вступление в НАТО будет поддержано.

На вторник, 17 мая, запланирован визит президент Финляндии Саули Ниинистё в Швецию, в ходе которого он проведет переговоры с Андерссон.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин утром 11 мая выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страна должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО. Это позволит укрепить безопасность страны и всего альянса, считают они.

Ранее агентство Reuters cсообщило, что в НАТО ожидают поступления заявок от Финляндии и Швеции в ближайшие дни. По данным собеседников агентства, их планируют одобрить быстро, так как российская спецоперация на Украине заставляет «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности».

По словам дипломатов и источников в НАТО, заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок будут одобрены либо до, либо во время саммита Североатлантического альянса, который должен пройти 29–30 июня в Мадриде, сообщало агентство.

После этого на ратификацию решения о членстве Финляндии и Швеции в НАТО понадобится год; как пишет агентство, за это время альянс намерен усилить присутствие в Северной Европе и увеличить количество учений.

До подачи заявок на вступление в блок Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.

Москва, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, предупреждала о риске «самых нежелательных последствий» этого шага. По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, присоединение прежде нейтральных Финляндии и Швеции к НАТО приведет к радикальной смене военно-политической ситуации.

Также Грушко говорил, что протяженность российско-финской границы составляет 1,3 тыс. км. «Мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми, это альфа и омега военного строительства», — сказал Грушко, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного арсенала в Балтийском регионе.