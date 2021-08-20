Макрон в разговоре с Путиным призвал освободить Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте французского главы государства.

«Президент республики призвал освободить Алексея Навального через год после покушения, жертвой которого он стал, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека», — говорится в сообщении.

20 августа прошлого года Навального госпитализировали в омскую больницу, после того, как политику стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Его доставили спецбортом в берлинскую клинику Шарите. Позднее лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы отравления запрещенным международной конвенцией ядом из группы «Новичок». Западные страны сочли, что к случившемуся могли быть причастны российские спецслужбы.

МИД России, в свою очередь, эти обвинения отвергал. Глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков требовали от Берлина и Вашингтона предъявить материалы проведенных расследований.