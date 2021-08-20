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Дело Навального ,  
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Макрон в разговоре с Путиным призвал освободить Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте французского главы государства.

«Президент республики призвал освободить Алексея Навального через год после покушения, жертвой которого он стал, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека», — говорится в сообщении.

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20 августа прошлого года Навального госпитализировали в омскую больницу, после того, как политику стало плохо в самолете при перелете из Томска в Москву. Его доставили спецбортом в берлинскую клинику Шарите. Позднее лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы отравления запрещенным международной конвенцией ядом из группы «Новичок». Западные страны сочли, что к случившемуся могли быть причастны российские спецслужбы.

МИД России, в свою очередь, эти обвинения отвергал. Глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков требовали от Берлина и Вашингтона предъявить материалы проведенных расследований.

В сентябре 2020-го политика выписали из больницы, после чего он остался в Германии для прохождения реабилитации. В декабре во ФСИН заявили, что Навальный не приходит отмечаться, как того требуют условия его приговора по делу «Ив Роше». Решение по нему суд вынес еще в 2014 году.

По прибытии Навального в Москву в январе этого года его задержали и арестовали. В феврале суд заменил политику условный срок на реальный, направив его на два года и восемь месяцев в колонию. Сейчас оппозиционер отбывает наказание в ИК-2 в городе Покрове, Владимирской области.

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Лидеры западных стран неоднократно требовали освободить Навального. С такими требованиями, в частности, выступили Франция, Германия, США и Великобритания. В марте в совет ООН по правам человека обратились 42 страны, которые потребовали освободить политика. Российские власти неоднократно называли такие требования Запада вмешательством во внутренние дела. 

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