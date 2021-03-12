45 стран в Совете ООН призвали Россию освободить Навального

С соответствующим заявлением представитель Польши от имени группы стран обратился в Совет ООН по правам человека. Они призывают освободить оппозиционера

Несколько десятков стран обратились в Совет ООН по правам человека в Женеве с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.

Заявление от имени 45 стран, среди которых значатся в основном европейские государства, а также Австралия, Канада и Япония, представил делегат из Польши.

«Мы призываем Российскую Федерацию к немедленному и безоговорочному освобождению Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу мнений и их выражения, а также свободу религии и убеждений», — говорится в заявлении.

В обращении, кроме прочего, выражается обеспокоенность количеством арестов людей, которые выходили на протесты в поддержку Навального.