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Дело Навального ,  
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45 стран в Совете ООН призвали Россию освободить Навального

С соответствующим заявлением представитель Польши от имени группы стран обратился в Совет ООН по правам человека. Они призывают освободить оппозиционера

Несколько десятков стран обратились в Совет ООН по правам человека в Женеве с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters.

Заявление от имени 45 стран, среди которых значатся в основном европейские государства, а также Австралия, Канада и Япония, представил делегат из Польши.

«Мы призываем Российскую Федерацию к немедленному и безоговорочному освобождению Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний и объединений, свободу мнений и их выражения, а также свободу религии и убеждений», — говорится в заявлении.

В обращении, кроме прочего, выражается обеспокоенность количеством арестов людей, которые выходили на протесты в поддержку Навального.

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1 марта спецдокладчики ООН по правам человека заявили об ответственности России за попытку отравления Навального и призвали к международному расследованию этого инцидента. «Мы пришли к выводу, что Россия несет ответственность за попытку отравления Навального. Учитывая неадекватную реакцию российских властей, применение запрещенного химического оружия и очевидную череду попыток целенаправленных убийств, мы считаем, что нужно в срочном порядке провести международное расследование, чтобы установить факты и выяснить все обстоятельства отравления Навального», — говорилось в их заявлении.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на это заявление, сказала, что желания Москвы и Брюсселя найти истину по этому делу совпадают. «На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием», — сказала она.

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Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске — ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня оппозиционер, который на тот момент был в коме, был эвакуирован в Берлин, где проходил лечение в клинике «Шарите». Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции и Франции заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские медики настаивают, что в организме Навального ядов найдено не было.

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Фото:Ron Przysucha / Global Look Press

Генпрокуратура России запрашивала у Германии результаты анализов Навального и данные о его лечении в сентябре 2020 года. Спустя более чем полгода, в январе, ФРГ сообщила, что передала информацию, однако в российском МИДе заявили, что по сути ответы Германии ничего в себе не содержали. В Генпрокуратуре, в свою очередь, отметили, что ФРГ «подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением».

В декабре журналисты CNN, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором связали отравление Навального с сотрудниками ФСБ. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб».

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После лечения и прохождения реабилитации в Германии Навальный 17 января вернулся в Россию. После возвращения суд сменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ходатайство об этом подала ФСИН, которая заявила, что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, не отмечаясь в уголовно-исполнительной инспекции. Он проведет в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

Автор
Михаил Юшков
Алексей Навальный Совет по правам человека ООН
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