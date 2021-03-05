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Дело Навального ,  
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Посол посоветовал США «не учить жить» Россию

Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии Вашингтона относительно прав человека. США ввели санкции против России в связи с делом Навального, «не удосужившись предъявить доказательства», заявил дипломат
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, Россия объявлена противником США, и для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал. «Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», — заявил он.

Особенно неприемлемыми, указал Антонов, российская сторона считает претензии «по правочеловеческой проблематике»: «Ни у кого нет права учить нас, как жить». В этой связи он упомянул международную реакцию на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. «Сначала от нас безапелляционно требуют признания вины за якобы его отравление с применением химоружия. При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», — заявил Антонов.

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По словам посла, Навальный был осужден за экономические преступления российским судом на территории страны и в соответствии с российским законодательством. Призывы освободить оппозиционера он назвал абсурдными и недопустимыми, добавив, что «в международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

В середине февраля об «ужасных фактах нарушений прав человека» в России заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, Вашингтон ведет работу над мерами в ответ на эти случаи, а также обсуждает «злонамеренные действия» со стороны Москвы. Среди них Прайс указал дело Навального, а также перечислил сообщения о вмешательстве Москвы в выборы, хакерских атаках и вознаграждении «Талибану» (движение запрещено в России) за нападения на американских солдат в Афганистане. Россия не раз отрицала эти обвинения.

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2 марта США ввели санкции против российских физических и юридических лиц по линии трех ведомств — Минфина, Минторга и Госдепартамента. Помимо высокопоставленных чиновников и силовиков (в том числе первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСИН Александра Калашникова и главы ФСБ Александра Бортникова), под них попали Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и другие организации, занимающиеся вопросами химической и биологической защиты.

Санкции были введены в связи с делом Навального, который, по версии военных специалистов в Германии, а также экспертов лабораторий из Франции и Швеции, был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Российские власти отравление неоднократно отрицали. О завершении процесса ликвидации химического оружия Москва отчиталась в 2017 году.

4 марта Bloomberg сообщил, что США и Великобритания готовят против России новые санкции, поводом для них может стать препятствие Москвы в расследовании отравления Навального. По данным источников агентства, под ограничения могут попасть «российские олигархи», санкции введут по «закону Магнитского», который позволяет вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции. Также меры могут затронуть российский госдолг.

После того, как Навальный вернулся в Россию, где он проходил лечение и реабилитацию, оппозиционера задержали по ходатайству ФСИН. Ведомство потребовало заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд встал на сторону службы. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, оппозиционер пробудет в колонии 2,5 года. Навальный не признает вину и связывает свое преследование с политической деятельностью.

Освободить оппозиционера потребовали не только США, но и ЕС, который также ввел санкции против России. По мнению западных политиков, его дело было политически мотивированным и противоречит международным обязательствам российской стороны в области прав человека.

Автор
Наталия Анисимова
Анатолий Антонов посол России в США права человека Алексей Навальный санкции
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