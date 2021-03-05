Посол посоветовал США «не учить жить» Россию

Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии Вашингтона относительно прав человека. США ввели санкции против России в связи с делом Навального, «не удосужившись предъявить доказательства», заявил дипломат

Анатолий Антонов (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Москва отвергает претензии Вашингтона о нарушении прав человека, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, Россия объявлена противником США, и для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал. «Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», — заявил он.

Особенно неприемлемыми, указал Антонов, российская сторона считает претензии «по правочеловеческой проблематике»: «Ни у кого нет права учить нас, как жить». В этой связи он упомянул международную реакцию на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. «Сначала от нас безапелляционно требуют признания вины за якобы его отравление с применением химоружия. При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», — заявил Антонов.

По словам посла, Навальный был осужден за экономические преступления российским судом на территории страны и в соответствии с российским законодательством. Призывы освободить оппозиционера он назвал абсурдными и недопустимыми, добавив, что «в международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства».