США, Франция, Великобритания и Германия потребовали освободить Навального

С требованием освободить Навального выступили представители США, Германии, Великобритании, Швеции, а также комиссар Совета Европы и президент Франции. В МИД России рекомендовали западным странам заняться собственными проблемами

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ)

Оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, заявили представители внешнеполитических ведомств США, Германии, Великобритании и других стран.

2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Три с половиной года колонии общего режима, при этом должно быть зачтено время, проведенное под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, при вступлении приговора в силу срок составит два года восемь месяцев. Навальный не признал вину, он связал преследование со своей политической деятельностью.

Глава британского МИДа Доминик Рааб

«Великобритания призывает к немедленному освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель без всяких условий», — говорится в заявлении Рааба. «Сегодняшнее порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества», — заявил глава ведомства.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

«Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал министр.