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США, Франция, Великобритания и Германия потребовали освободить Навального

С требованием освободить Навального выступили представители США, Германии, Великобритании, Швеции, а также комиссар Совета Европы и президент Франции. В МИД России рекомендовали западным странам заняться собственными проблемами
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда РФ)

Оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден, заявили представители внешнеполитических ведомств США, Германии, Великобритании и других стран.

2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Три с половиной года колонии общего режима, при этом должно быть зачтено время, проведенное под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, при вступлении приговора в силу срок составит два года восемь месяцев. Навальный не признал вину, он связал преследование со своей политической деятельностью.

Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Глава британского МИДа Доминик Рааб

«Великобритания призывает к немедленному освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, задержанных в течение последних двух недель без всяких условий», — говорится в заявлении Рааба. «Сегодняшнее порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества», — заявил глава ведомства.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

«Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — написал министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Политические разногласия не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению», — написал он в Twitter.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционного деятеля Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, заменив условное наказание на тюремный срок», — говорится в заявлении Блинкена. «Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить Навального», — заявил глава Госдепа, указав, что процесс над оппозиционером нарушает его права и «подавляет политический плюрализм».

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович

«Сегодняшнее судебное решение о тюремном заключении Алексея Навального в исправительной колонии сроком на три с половиной года не вызывает доверия и противоречит международным обязательствам России в области прав человека», — говорится в заявлении Миятович. Приговор, ставший основанием для вынесенного постановления, ранее был признан ЕСПЧ «произвольным и явно необоснованным», указала она. «Этим решением российские власти не только усугубляют нарушения прав человека, но и посылают сигнал, наносящий ущерб защите прав всех российских граждан и затрагивающий целостность европейской системы защиты прав человека», — заключила Миятович.

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде

«Алексея Навального следует отпустить, а не сажать в тюрьму. Оппозицию в России не должны заставлять молчать. Россия в рамках международных обязательств должна уважать права человека. Как и на сегодняшнем заседании, шведские дипломаты продолжат наблюдать за ситуацией. Обсужу реакцию с партнерами в ЕС», — написала Линде в Twitter.

Суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше»
Политика
Алексей Навальный

Как отреагировал на требования Запада российский МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным — это цепочка политических постановочных акций.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало — есть чем заняться», — заявила Захарова в интервью телеканалу РБК.

Автор
Анастасия Батманова
Алексей Навальный США Франция Эмманюэль Макрон Германия Мария Захарова
РБК
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