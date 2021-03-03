Кремль счел возмутительными заявления США о роли ФСБ в деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если у «американских коллег» есть «какие-то доводы», то власти США должны ими поделиться

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Введение США новых санкций против России, в качестве обоснования которых называется причастность российских спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального, «неприемлемо». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что если у «американских коллег» есть «какие-то доводы», то власти США должны ими поделиться. Сокрытие же информации означает, что в США «намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины».

«И то и другое возмутительно, неприемлемо, и в целом мы можем только выразить сожаление в связи с тем, что наши, в данном случае, оппоненты прибегают к таким методам, имеющим деструктивное влияние на двухсторонние отношения», — добавил Песков.