Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
«Невидимые женщины»: чем опасен дефицит данных Социальная экономика, 13:00  Кремль счел возмутительными заявления США о роли ФСБ в деле Навального Политика, 12:52 Матчи Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Розанове Спорт, 12:45 В Иркутской области задержали начальника колонии из-за дела о насилии Общество, 12:45 «Бесогон ТВ» Михалкова вернется на ВГТРК после почти годового перерыва Технологии и медиа, 12:40 Военные объяснили обращение Саркисяна в КС по поводу главы Генштаба Политика, 12:36 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 12:36 Объявлены финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года» Авто, 12:22 МИД Китая счел недопустимым вмешательство в дела России из-за Навального Политика, 12:17 Курс биткоина превысил $50 тыс. Крипто, 12:16 ФАС отказалась наказывать «Яндекс» и Mail.ru из-за жалоб книгоиздателей Технологии и медиа, 12:15 Хью Грант сыграет главного злодея в «Подземельях и драконах» Стиль, 12:12 Превентивная медицина: как часто обследоваться и как сохранять здоровье Партнерский материал, 12:07 20 лет после «ножек Буша». Что мешает цифровизации сельского хозяйства РФ Pro, 12:07
Дело Навального ,  
0 

Кремль счел возмутительными заявления США о роли ФСБ в деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что если у «американских коллег» есть «какие-то доводы», то власти США должны ими поделиться
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Введение США новых санкций против России, в качестве обоснования которых называется причастность российских спецслужб к отравлению оппозиционера Алексея Навального, «неприемлемо». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что если у «американских коллег» есть «какие-то доводы», то власти США должны ими поделиться. Сокрытие же информации означает, что в США «намеренно или скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины».

«И то и другое возмутительно, неприемлемо, и в целом мы можем только выразить сожаление в связи с тем, что наши, в данном случае, оппоненты прибегают к таким методам, имеющим деструктивное влияние на двухсторонние отношения», — добавил Песков.

Первые санкции Байдена против России. Главное
Политика
Джо Байден

2 марта власти США впервые с момента вступления на пост президента демократа Джо Байдена расширили санкции в отношении России, добавив в черный список несколько физических лиц и компаний. Причиной стало преследование Алексея Навального.

В частности, под санкции США попали:

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Создатель платформы Patreon: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость Как компании разводятся с гендиректорами — шесть кейсов Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий
  • директор ФСБ Александр Бортников
  • глава ФСИН Александр Калашников
  • глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин
  • генпрокурор Игорь Краснов
  • заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов
  • первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Ранее о том, что Москва «однозначно» отреагирует на введение санкций со стороны Вашингтона, предупреждал глава российского МИДа Сергей Лавров. «Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас», — указал он.

Авторы
Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Дмитрий Песков американские санкции Алексей Навальный США ФСБ
Материалы по теме
Первые санкции Байдена против России. Главное
Политика
Минторг США назвал попавшие под санкции по делу Навального организации
Политика
МИД назвал новые санкции враждебным выпадом и призвал не играть с огнем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter