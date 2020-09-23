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Отравление Навального ,  
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Навального выписали из клиники «Шарите»

Там он провел больше месяца, 24 дня оппозиционер находился в реанимации. Его состояние сочли удовлетворительным для выписки, однако об отдельных последствиях отравления можно будет судить позже, заявили врачи
Клиника &laquo;Шарите&raquo;
Клиника «Шарите» (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Российского оппозиционного политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», где он проходил лечение после отравления. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

«Алексей Навальный, который с 22 августа лечился в «Шарите», выписан из стационара», — говорится в сообщении.

В клинике отметили, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. «Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента», — заявили в «Шарите».

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В клинике также уточнили, что Навальный находился у них 32 дня, 24 из которых провел в реанимации. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже, заключили в медицинском учреждении.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Правительство ФРГ в начале сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин говорил Песков.

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Алексей Навальный


В субботу, 19 сентября, Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил о ходе восстановления после отравления. Оппозиционер рассказал, что остается еще много проблем, но врачи решили главную — превратили его из «технически живого человека» в того, кто сможет «быстро листать ленту в Instagram и без размышлений понимать, где ставить лайки». По словам политика, восстановление «уже ясная дорога, хоть и неблизкая».

По данным газеты Le Monde, президент Владимир Путин, обсуждая отравление Навального с французским лидером Эмманюэлем Макроном, заявил, что тот мог специально отравиться сам. Официальных подтверждений этой информации не было. Сам Навальный, комментируя публикацию, в шутку назвал такую версию «хорошей», добавив, что она «заслуживает самого пристального изучения». «Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — написал оппозиционер в Instagram.

Автор
Михаил Юшков
Алексей Навальный клиника отравление
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