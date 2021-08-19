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Конфликт в Афганистане ,  
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Путин обсудил с Макроном и премьером Италии ситуацию в Афганистане

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Global Look Press / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которых обсуждалась ситуация в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Драги акцентировали важность недопущения гуманитарной катастрофы и обеспечения безопасности жителей среднеазиатской республики.

«Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана», — говорится в сообщении.

В разговоре с Макроном российский президент также отметил важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. «Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности», — уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, стороны обсудили иранскую ядерную программу, ситуацию в Нагорном Карабахе, а также урегулирование украинского кризиса. «Подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — добавили в Кремле.

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Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

После того как США и их союзники объявили о выводе войск из Афганистана, талибы начали масштабное наступление в республике. 15 августа «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) объявил, что полностью контролирует территорию Афганистана, талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

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После взятия Кабула афганцы начали массово пытаться покинуть страну. В аэропорту начались хаос и паника, люди прорвались на летное поле и попытались проникнуть в самолеты. Некоторые цеплялись за крылья и стойки шасси взлетающего военно-транспортного самолета США, три человека из-за этого погибли. Для сдерживания толпы в районе аэропорта открывали огонь. Всего в результате давки и перестрелок погибли 12 человек.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой государства и призвал бороться с талибами. Один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, в свою очередь, обратился к странам Запада с просьбой оказать им помощь оружием и боеприпасами в борьбе с талибами. Агентство Pajhwok писало, что Салех, Ахмад Масуд и еще ряд политиков обосновались в провинции Панджшер, которую талибы пока не контролируют.

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