Путин обсудил с Макроном и премьером Италии ситуацию в Афганистане

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Global Look Press / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которых обсуждалась ситуация в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин и Драги акцентировали важность недопущения гуманитарной катастрофы и обеспечения безопасности жителей среднеазиатской республики.

«Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана», — говорится в сообщении.

В разговоре с Макроном российский президент также отметил важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. «Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности», — уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, стороны обсудили иранскую ядерную программу, ситуацию в Нагорном Карабахе, а также урегулирование украинского кризиса. «Подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования», — добавили в Кремле.