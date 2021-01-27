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Сергей Рябков исключил заморозку ядерных арсеналов в рамках СНВ-3 на год

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Предложение России взаимно заморозить на год ядерные арсеналы в рамках продления Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) больше не актуально. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он сказал, что идея заморозить боезаряды была в одном пакете с предложением США продлить СНВ-3 на год. По словам Рябкова, это было свидетельством серьезного отношения России к диалогу с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

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Фото:Министерство обороны РФ / Global Look Press

«Я хочу сказать, что мы работали неконъюнктурно, искали решения и проявляли разумную гибкость. Но когда увидели, что американская сторона выдвигает абсолютно неприемлемые условия, выполнение которых, если бы мы на них согласились, означало бы подрыв важных элементов системы обеспечения нашей национальной безопасности, мы, естественно, не пошли навстречу США», — сказал Рябков, добавив, что нет оснований возвращаться к обнуленным предложениям. По его словам, теперь переговоры Россия будет вести с другой отправной точки.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а для баллистических ракет, снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках установлен потолок в 700 единиц. Истекает договор 5 февраля 2021 года.

Администрация экс-президента США Дональда Трампа отказывалась продлевать СНВ-3 на прежних условиях, настаивая на включение в соглашение Китая. Глава российского МИДа Сергей Лавров такое требование считал нереалистичным. По его словам, число боезарядов в китайском арсенале несопоставимо с их количеством у США и России.

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В октябре прошлого года США и России обсуждали вариант заморозки ядерных арсеналов обеих стран. Представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли говорил, что американская сторона готова продлить на некоторое время СНВ-3 при условии, что Россия заморозит количество своих ядерных боезарядов.

Позже МИД в своем заявлении о ситуации с СНВ-3 указал, что Россия готова пойти на заморозку размера арсенала, если США не выдвинут в придачу к этому никаких дополнительных требований. Однако, как уточнил МИД, официальной ответной реакции на ноту с таким предложением ведомство так и не получило.

После вступления в должность президента США Джо Байдена ситуация изменилась. Спустя два дня после инаугурации нового главы государства пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов продлить СНВ-3 на пять лет, 26 января продление договора Байден обсуждал с Путиным по телефону.

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В тот же день законопроект о продлении соглашения внес в Госдуму президент Владимир Путин. Ратифицировать документ уже рекомендовали профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

27 января глава государства поручил МИДу начать переговоры по этому вопросу с американской стороной. По словам Рябкова, США и Россия уже приняли решение продлить договор на прежних основаниях.

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