Сергей Рябков исключил заморозку ядерных арсеналов в рамках СНВ-3 на год

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Предложение России взаимно заморозить на год ядерные арсеналы в рамках продления Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений (СНВ-3) больше не актуально. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он сказал, что идея заморозить боезаряды была в одном пакете с предложением США продлить СНВ-3 на год. По словам Рябкова, это было свидетельством серьезного отношения России к диалогу с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

«Я хочу сказать, что мы работали неконъюнктурно, искали решения и проявляли разумную гибкость. Но когда увидели, что американская сторона выдвигает абсолютно неприемлемые условия, выполнение которых, если бы мы на них согласились, означало бы подрыв важных элементов системы обеспечения нашей национальной безопасности, мы, естественно, не пошли навстречу США», — сказал Рябков, добавив, что нет оснований возвращаться к обнуленным предложениям. По его словам, теперь переговоры Россия будет вести с другой отправной точки.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а для баллистических ракет, снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках установлен потолок в 700 единиц. Истекает договор 5 февраля 2021 года.