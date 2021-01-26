Путин внес в Думу законопроект о продлении СНВ-3

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о ратификации Соглашения о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на максимально возможный срок в пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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