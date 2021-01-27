Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить продление СНВ-3

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Профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности рекомендовали палате ратифицировать Соглашение между США и Россией о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил член комитета о международным делам Вадим Деньгин, передает ТАСС.

Сенатор сообщил, что профильные комитеты рассмотрели законопроект о продлении СНВ-3 в предварительном порядке на внеочередном совместном заседании. «Единогласно приняли решение поддержать его и рекомендовать одобрить на пленарном заседании в среду», — уточнил Деньгин.

Источник «Интерфакса» в Совфеде пояснил, что эти решения являются предварительными, поскольку документы о продлении соглашения, включая законопроект, пока не внесли в верхнюю палату.

Соответствующий законопроект внес в Государственную Думу 26 января президент России Владимир Путин. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на максимально возможный срок — пять лет — до 5 февраля 2026 года.