Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить продление СНВ-3

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Как выглядел пожар в рейсовом автобусе в Москве. Видео Общество, 11:15 Собянин сообщил о рекордном с июня проценте свободных коек в Москве Общество, 11:09 Почему зарубежные поставщики не бьются за место на полках магазинов в РФ Pro, 11:06 В Москве обнаружили дефицит маленьких офисов: как на этом заработать Партнерский материал, 11:06 «Фиорентина» объявила о переходе Кокорина из «Спартака» Спорт, 11:04 В Калужской области ФСБ задержала террористов. Видео Политика, 11:02 «Абсолютно неважно, в какой момент покупать». Что происходит с биткоином Крипто, 11:01 В Москве задержали фигурантов дел о нападении на ОМОН и машину на акции Политика, 11:00 Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить продление СНВ-3 Политика, 10:59 Внешний вид: насколько это важно для мужчины РБК Cтиль и Philips, 10:56 Власти поручили разработать план борьбы с фейками о соцвыплатах Политика, 10:55 Дептранс поддержал идею вакцинации таксистов и курьеров без гражданства Общество, 10:47 Opel анонсировал появление в России обновленного кроссовера Crossland Авто, 10:47 Консультанты прогнозируют рекордный рост мировой экономики в 2021 году Партнерский материал, 10:43
Политика ,  
0 

Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить продление СНВ-3

Фото: Ryu Seung-Il / ZUMA / Global Look Press
Фото: Ryu Seung-Il / ZUMA / Global Look Press

Профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности рекомендовали палате ратифицировать Соглашение между США и Россией о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил член комитета о международным делам Вадим Деньгин, передает ТАСС.

Сенатор сообщил, что профильные комитеты рассмотрели законопроект о продлении СНВ-3 в предварительном порядке на внеочередном совместном заседании. «Единогласно приняли решение поддержать его и рекомендовать одобрить на пленарном заседании в среду», — уточнил Деньгин.

Источник «Интерфакса» в Совфеде пояснил, что эти решения являются предварительными, поскольку документы о продлении соглашения, включая законопроект, пока не внесли в верхнюю палату.

Соответствующий законопроект внес в Государственную Думу 26 января президент России Владимир Путин. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на максимально возможный срок — пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Путин поручил МИДу провести с США переговоры о продлении СНВ-3
Политика
Фото:U.S. Air Force / ZUMA / Global Look Press

Как указано на портале официальной правовой информации, Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса СНВ-3 замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Он заявил, что договор продлят на условиях России. «На наших условиях. На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было «довесков», — рассказал Рябков.

Читайте на РБК Pro
Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021 году Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать все О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах

США и Россия подписали СНВ-3 в 2010 году в Праге. Документ обязывает обе страны сократить число ядерных боезарядов до 1 550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках — до 700. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года.

Байден заявил о не мешающих обсуждать СНВ-3 разногласиях с Россией
Политика
Джо Байден

На протяжении 2020 года стороны неоднократно возвращались к вопросу продления соглашения. Администрация экс-президента США Дональда Трампа предлагала подключить к нему Китай. Однако Пекин согласился только при условии, что США сократят свой ядерный арсенал до уровня КНР. В Москве такие изменения СНВ-3 называли нереалистичными, так как объем китайского ядерного вооружения несопоставим с российским или американским.

Через два дня после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена Белый дом сообщил о намерении Соединенных Штатов продлить СНВ-3 на прежних условиях на максимально возможный срок. Байден отметил, что имеющиеся разногласия между странами не мешают этому.

СНВ СовФед сенаторы
Материалы по теме
Путин поручил МИДу провести с США переговоры о продлении СНВ-3
Политика
Путин внес в Думу законопроект о продлении СНВ-3
Политика
Сенаторы назвали «позитивным известием для всего мира» планы США по СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter