МИД заявил о договоренности с США продлить ДСНВ «на наших условиях»

Послы обменялись нотами, которые фиксируют договоренность о продлении ДСНВ на пять лет без каких-либо дополнений, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Ранее, при администрации Трампа, США настаивали на подключении к договору Китая

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.



«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

По словам Рябкова, накануне он обменялся с послом США в Москве Джоном Салливаном нотами, которые фиксируют договоренность о продлении ДСНВ на пять лет. Решение является обоюдовыгодным и единственно правильным, отметил он. «Так что мы приветствуем решение администрации [Джо] Байдена согласиться с нашим предложением о пятилетнем продлении», — сказал представитель ведомства.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление договора. После этого Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Сейчас срок действия документа истекает 5 февраля.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США был подписан в 2010 году в Праге и вступил в силу 5 февраля следующего года. Он предусматривает сокращение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

На протяжении 2020 года США и Россия неоднократно обсуждали вопрос продления соглашения. В начале мая прошлого года США спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что страна согласится продлить СНВ-3 только в том случае, если к соглашению подключится Китай. Глава российского МИДа Сергей Лавров счел такое условие нереалистичным, указав, что число ядерных боеголовок у Китая несопоставимо с российским и американским ядерными арсеналами. В Москве настаивали на продлении договора на прежних условиях.