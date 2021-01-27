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Политика ,  
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МИД заявил о договоренности с США продлить ДСНВ «на наших условиях»

Послы обменялись нотами, которые фиксируют договоренность о продлении ДСНВ на пять лет без каких-либо дополнений, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Ранее, при администрации Трампа, США настаивали на подключении к договору Китая
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

По словам Рябкова, накануне он обменялся с послом США в Москве Джоном Салливаном нотами, которые фиксируют договоренность о продлении ДСНВ на пять лет. Решение является обоюдовыгодным и единственно правильным, отметил он. «Так что мы приветствуем решение администрации [Джо] Байдена согласиться с нашим предложением о пятилетнем продлении», — сказал представитель ведомства.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление договора. После этого Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Сейчас срок действия документа истекает 5 февраля.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США был подписан в 2010 году в Праге и вступил в силу 5 февраля следующего года. Он предусматривает сокращение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.

На протяжении 2020 года США и Россия неоднократно обсуждали вопрос продления соглашения. В начале мая прошлого года США спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что страна согласится продлить СНВ-3 только в том случае, если к соглашению подключится Китай. Глава российского МИДа Сергей Лавров счел такое условие нереалистичным, указав, что число ядерных боеголовок у Китая несопоставимо с российским и американским ядерными арсеналами. В Москве настаивали на продлении договора на прежних условиях.

После прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена в Белом доме заявили о готовности продлить СНВ-3 сроком на пять лет. Российский МИД направил новой администрации предложение о продлении соглашения. В ведомстве отметили, что что администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов» и пыталась «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий».

Через два дня после инаугурации Белый дом сообщил о намерении США продлить СНВ-3 на прежних условиях на максимально возможный пятилетний срок. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что продление договора отвечает интересам Вашингтона, отметив, что это единственное соглашение, которое сдерживает российское ядерное оружие.

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Автор
Анастасия Батманова
СНВ продление Сергей Рябков
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