Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
В России определили условия, при которых страна может применять ядерное оружие. Президент Владимир Путин подписал указ об «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованный на портале правовой информации.
Такими условиями являются:
- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или ее союзников;
- применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по России или союзникам;
- воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- агрессия против России с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.