Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России определили условия, при которых страна может применять ядерное оружие. Президент Владимир Путин подписал указ об «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованный на портале правовой информации.

Такими условиями являются:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или ее союзников;

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по России или союзникам;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.