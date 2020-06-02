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Политика ,  
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Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России определили условия, при которых страна может применять ядерное оружие. Президент Владимир Путин подписал указ об «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованный на портале правовой информации.

Такими условиями являются:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по России или союзникам;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
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В середине апреля Госдепартамент США обвинил Россию в проведении экспериментов с ядерным оружием с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. В Госдепе отмечали, что тем самым Москва нарушает условия договоров об испытании ядерного оружия. Замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг эти утверждения и назвал обвинения дезинформацией.

В конце мая газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность возобновить испытания ядерного оружия впервые с 1992 года.

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие
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