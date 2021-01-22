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Первые 100 дней Байдена ,  
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Как Байден и другие президенты меняли Овальный кабинет. Фотогалерея

Новый президент США Джо Байден вступил в должность 20 января. Как и его предшественники, он внес много изменений в обстановку своего рабочего кабинета в Белом доме. Как Байден и другие хозяева Овального кабинета меняли его — в фотогалерее РБК
Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
В кабинете появился синий ковер, этот цвет — символ Демократической партии
Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бюсты Розы Паркс, одной из основоположников движения за права темнокожих американцев, и 16-го президента США Авраама Линкольна

Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фрагмент лунного грунта, доставленный «Аполлоном 17», и произведения первого президента США Джорджа Вашингтона и писателя Натаниэля Готорна

Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
На одной из стен Овального кабинета разместили портреты четырех президентов Соединенных Штатов: Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Франклина Рузвельта, Томаса Джефферсона, — а также еще одного из отцов-основателей США Александра Гамильтона
Фото:Tom Brenner / Reuters
Фото: Tom Brenner / Reuters
Байден, как и многие его предшественники, сохранил стол, изготовленный еще в 1880 году из древесины британского корабля «Резолют»
Фото:Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бюст правозащитника Сесара Чавеса, занимавшегося защитой прав мигрантов и трудящихся

Фото:Michael Reynolds / CNP via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / CNP via ZUMA Wire / ТАСС

А так Овальный кабинет выглядел при Трампе. Позади стола были расположены знамена видов американских Вооруженных сил

Фото:J. Scott Applewhite / AP
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Овальный кабинет Барака Обамы во время его первого срока был выдержан в спокойных тонах, а позже там появились красные шторы

Фото:Ron Edmonds / AP
Фото: Ron Edmonds / AP

Так выглядел рабочий кабинет президента Джорджа Буша-младшего. За дизайн ковра отвечала его жена Лора

Фото:J.Scott Applewhite / AP
Фото: J.Scott Applewhite / AP

Овальный кабинет Билла Клинтона: эти же шторы и ковер появились здесь снова при Джо Байдене

Фото:AP
Фото: AP

Кабинет Джимми Картера. Президент вернул в офис стол «Резолют», который не использовался на протяжении работы трех его предшественников — Линдона Джонсона, Ричарда Никсона и Джеральда Форда

Фото:Bob Schutz / AP
Фото: Bob Schutz / AP

В 1961 году после вступления в должность Джона Кеннеди Овальный кабинет оставался таким же, как при двух его предшественниках: Гарри Трумэне и Дуайте Эйзенхауэре (последний не стал менять обстановку после инаугурации). К обновлению кабинета для Кеннеди приступили во время его поездки в Даллас в 1963 году, где президент погиб при покушении. Новый интерьер с красным ковром и светлыми шторами достался следующему хозяину Белого дома — Линдону Джонсону

Автор
Анастасия Антипова
мультимедиа Белый дом президент США Джо Байден Дональд Трамп Билл Клинтон Барак Обама Джордж Буш-младший
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