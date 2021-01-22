Как Байден и другие президенты меняли Овальный кабинет. Фотогалерея
Бюсты Розы Паркс, одной из основоположников движения за права темнокожих американцев, и 16-го президента США Авраама Линкольна
Фрагмент лунного грунта, доставленный «Аполлоном 17», и произведения первого президента США Джорджа Вашингтона и писателя Натаниэля Готорна
Бюст правозащитника Сесара Чавеса, занимавшегося защитой прав мигрантов и трудящихся
А так Овальный кабинет выглядел при Трампе. Позади стола были расположены знамена видов американских Вооруженных сил
Овальный кабинет Барака Обамы во время его первого срока был выдержан в спокойных тонах, а позже там появились красные шторы
Так выглядел рабочий кабинет президента Джорджа Буша-младшего. За дизайн ковра отвечала его жена Лора
Овальный кабинет Билла Клинтона: эти же шторы и ковер появились здесь снова при Джо Байдене
Кабинет Джимми Картера. Президент вернул в офис стол «Резолют», который не использовался на протяжении работы трех его предшественников — Линдона Джонсона, Ричарда Никсона и Джеральда Форда
В 1961 году после вступления в должность Джона Кеннеди Овальный кабинет оставался таким же, как при двух его предшественниках: Гарри Трумэне и Дуайте Эйзенхауэре (последний не стал менять обстановку после инаугурации). К обновлению кабинета для Кеннеди приступили во время его поездки в Даллас в 1963 году, где президент погиб при покушении. Новый интерьер с красным ковром и светлыми шторами достался следующему хозяину Белого дома — Линдону Джонсону