Как Байден и другие президенты меняли Овальный кабинет. Фотогалерея

В 1961 году после вступления в должность Джона Кеннеди Овальный кабинет оставался таким же, как при двух его предшественниках: Гарри Трумэне и Дуайте Эйзенхауэре (последний не стал менять обстановку после инаугурации). К обновлению кабинета для Кеннеди приступили во время его поездки в Даллас в 1963 году, где президент погиб при покушении. Новый интерьер с красным ковром и светлыми шторами достался следующему хозяину Белого дома — Линдону Джонсону