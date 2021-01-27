Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Во время беспорядков в Амстердаме произошли взрывы Общество, 02:06 В Великобритании заявили о поддержке продления ДСНВ Политика, 01:45 «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии после победы в «миланском дерби» Спорт, 01:37 Сенат отклонил попытку признать импичмент Трампа неконституционным Политика, 01:17 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 01:15 «Фонтанка» узнала обсуждаемые варианты смягчения ограничений в Петербурге Общество, 00:58 Эксперты назвали процент прибавивших в весе за время пандемии COVID-19 Общество, 00:36 Байден отшутился на вопрос о подробностях его разговора с Путиным Политика, 00:35 Россия возобновила полеты еще в четыре страны Экономика, 00:31 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 00:17 В Техасе заблокировали решение Байдена о прекращении депортации мигрантов Политика, 00:12 «Траст» раскрыл детали переговоров о долгах Мамута на ₽23,5 млрд Финансы, 00:00 Сенаторы оценили ситуацию с продлением договора о ядерных ракетах Политика, 26 янв, 23:43 Протестующие украли дипломатический паспорт Пашиняна Политика, 26 янв, 23:28
Политика ,  
0 

В Великобритании заявили о поддержке продления ДСНВ

Министерство иностранных дел Великобритании поддерживает достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом ТАСС сообщили в британском МИДе.

«Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внес важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия», — сообщили в ведомстве.

В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3 с Россией
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Также в министерстве заверили, что будут поддерживать договор и продление его «надежного механизма проверки».

Накануне СМИ сообщали, что Россия и США в ближайшее время обменяются нотами о продлении ДСНВ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что эксперты уже начали работу по продлению соглашения.

После этого президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о ратификации ДСНВ. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на максимально возможный срок — пять лет — до 5 февраля 2026 года.

ДСНВ или СНВ-3  стороны подписали в 2010 году сроком на десять лет. Срок договора истекает 5 февраля 2021 года. Документ предусматривает сокращение числа ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

Читайте на РБК Pro
Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021 году Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать все О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах
СНВ Великобритания США Россия
Материалы по теме
Путин внес в Думу законопроект о продлении СНВ-3
Политика
Байден заявил о не мешающих обсуждать СНВ-3 разногласиях с Россией
Политика
Генсек ООН попросил Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter