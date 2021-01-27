В Великобритании заявили о поддержке продления ДСНВ

Министерство иностранных дел Великобритании поддерживает достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом ТАСС сообщили в британском МИДе.

«Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внес важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве заверили, что будут поддерживать договор и продление его «надежного механизма проверки».

Накануне СМИ сообщали, что Россия и США в ближайшее время обменяются нотами о продлении ДСНВ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что эксперты уже начали работу по продлению соглашения.