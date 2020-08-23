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Лавров назвал нереалистичным условие США по СНВ-3

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что условия, которые ставят США для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), «просто нереалистичны». Об этом он сказал, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия.

«Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем президента США господином [Маршаллом] Биллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны», — заявил Лавров.

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В частности Вашингтон настаивает на присоединении Китая к договору. Однако, напомнил глава российского МИДа, Пекин отказался. Министр отметил, что количество ядерного оружия Китая несопоставимо с ядерными арсеналами России и Соединенных Штатов.

Лавров назвал США «одержимыми своими оценками» о «несовершенстве» договора. «Как у них все было несовершенно, что подписывалось при [бывшем президенте США Бараке] Обаме, и по иранской ядерной программе все несовершенно», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства. Переговоры с американской стороной по продлению СНВ-3 Лавров назвал «изнурительными».

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Сергей Лавров

В августе специальный представитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что Вашингтон готов заключить новый договор о стратегических наступательных вооружениях сначала с Россией, а потом добиваться подписания трехстороннего соглашения уже с КНР.

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Ранее президент Трамп сообщил, что США работают с Россией над заключением договора о ядерном разоружении, при этом Москва, по его словам, «очень сильно хочет» договориться с Вашингтоном. «Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня», — заявил американский лидер.

Срок договора истекает в феврале 2021 года, Россия предлагает продлить его еще на пять лет. В июле в Пекине заявили, что готовы присоединиться к трехсторонним переговорам с одним условием: если США сократят свой ядерный арсенал до уровня, который имеется у Китая.

Теги: Сергей Лавров, СНВ
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