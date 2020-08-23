Лавров назвал нереалистичным условие США по СНВ-3

Сергей Лавров (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что условия, которые ставят США для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), «просто нереалистичны». Об этом он сказал, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия.

«Американцы на переговорах, которые вел мой заместитель Сергей Рябков на прошлой неделе в Вене со спецпредставителем президента США господином [Маршаллом] Биллингсли, настаивают на условиях, которые, если честно, просто нереалистичны», — заявил Лавров.

В частности Вашингтон настаивает на присоединении Китая к договору. Однако, напомнил глава российского МИДа, Пекин отказался. Министр отметил, что количество ядерного оружия Китая несопоставимо с ядерными арсеналами России и Соединенных Штатов.

Лавров назвал США «одержимыми своими оценками» о «несовершенстве» договора. «Как у них все было несовершенно, что подписывалось при [бывшем президенте США Бараке] Обаме, и по иранской ядерной программе все несовершенно», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства. Переговоры с американской стороной по продлению СНВ-3 Лавров назвал «изнурительными».