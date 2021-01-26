Путин впервые поговорил с Байденом как с президентом США

Американская и российская версии содержания разговора несколько отличаются. Белый дом заявил, что в разговоре упоминалось вмешательство в выборы и другие спорные темы

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые после инаугурации последнего поговорили по телефону.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества» — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер, уточнили в пресс-службе президента России.

Участники беседы выразили удовлетворение достижением договоренности о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме того, президенты обсудили выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.