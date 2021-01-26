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Политика ,  
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Путин впервые поговорил с Байденом как с президентом США

Американская и российская версии содержания разговора несколько отличаются. Белый дом заявил, что в разговоре упоминалось вмешательство в выборы и другие спорные темы
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые после инаугурации последнего поговорили по телефону.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества» — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер, уточнили в пресс-службе президента России.

Участники беседы выразили удовлетворение достижением договоренности о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме того, президенты обсудили выход США из Договора по открытому небу, проблематику иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

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Политика
Джо Байден

Белый дом подтвердил факт разговора, но отметил, что Байден во время него «выразил озабоченность» по поводу деятельности российского руководства, включая заключение под стражу оппозиционера Алексея Навального.

«Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с протестующими со стороны российских сил безопасности», — сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге.

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После выборов 3 ноября и до вступления в должность президента Джо Байдена Путин не разговаривал с ним, а направлял поздравительные телеграммы по случаю победы на выборах президента США 15 декабря, а также по случаю Рождества и Нового года.

Автор
Владислав Гордеев
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