Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении СНВ-3

Фото: U.S. Air Force / ZUMA / Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову провести с США переговоры о заключении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Другим распоряжением глава государства назначил замглавы МИДа Сергея Рябкова официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения в российском парламенте.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году в Праге. Документ обязывает обе страны сократить число ядерных боезарядов до 1 550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках — до 700. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года.

В начале мая прошлого года США заявили, что согласятся продлить СНВ-3 только в том случае, если к соглашению подключится Китай. Лавров назвал такое условие нереалистичным. По мнению министра, число ядерных боеголовок у Китая несопоставимо с российским и американским ядерными арсеналами.