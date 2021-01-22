В Белом доме подтвердили планы продлить СНВ-3 на пять лет

Вашингтон предлагает Москве продлить договор о ядерном сдерживании (СНВ-3) на максимально возможный пятилетний срок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

По ее словам, США в ближайшее время направит России официальное предложение о продлении на пять лет договора. Псаки отметила, что дальнейшее действие договора отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, что особенно важно в период напряженности отношений между Вашингтоном и Москвой.

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