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США назвали России условие для продления договора СНВ

Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times. На эту должность американский лидер Дональд Трамп назначил Биллингсли чуть меньше месяца назад, 10 апреля.

«Россия должна убедить китайцев также сесть за стол переговоров», — заявил спецпредставитель президента.

По словам Биллингсли, «одна из главных проблем с новым Договором о СНВ — среди многих других его недостатков — это то, что в нем не участвуют китайцы». Он отметил, что соглашение при этом России выгоднее, нежели США, и добавил, что Вашингтон не заинтересован в «контроле над вооружениями ради самого факта контроля над вооружениями».

Накануне, 7 мая, президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры. В ходе беседы последний «вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений», сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

В МИДе оценили готовность США к продлению договора СНВ-3
Политика
Фото: Gregory Bull / AP

США заявляли о необходимости подключить к СНВ Китай и ранее — в частности, в апреле 2019 года об этом заявлял американский госсекретарь Майк Помпео. В середине февраля советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Вашингтон может провести «серьезные переговоры» с Москвой и Пекином по сокращению ядерных запасов. Китай при этом, в отличие от России, не заинтересован в переговорах по СНВ, поэтому если с Москвой удастся достигнуть прогресса, на Пекин «будет оказано давление», чтобы он присоединился к обсуждению, отметил советник.

Договор СНВ-3, заключенный между США и Россией, вступил в силу в феврале 2011 года. Он будет действовать до февраля 2021 года, однако может быть продлен еще на пять лет по соглашению стран.

Договор предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой страны, а также сокращение межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках до 700 единиц. Кроме того, СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Автор: Виктория Полякова
Теги: США, ядерное оружие, Китай
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