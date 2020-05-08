США назвали России условие для продления договора СНВ

Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

Маршалл Биллингсли (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times. На эту должность американский лидер Дональд Трамп назначил Биллингсли чуть меньше месяца назад, 10 апреля.

«Россия должна убедить китайцев также сесть за стол переговоров», — заявил спецпредставитель президента.

По словам Биллингсли, «одна из главных проблем с новым Договором о СНВ — среди многих других его недостатков — это то, что в нем не участвуют китайцы». Он отметил, что соглашение при этом России выгоднее, нежели США, и добавил, что Вашингтон не заинтересован в «контроле над вооружениями ради самого факта контроля над вооружениями».

Накануне, 7 мая, президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонные переговоры. В ходе беседы последний «вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений», сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.