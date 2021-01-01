Мантуров лично доставил образцы российской вакцины от COVID в Узбекистан

Фото: minpromtorg.gov.ru

Первые образцы вакцины «Спутник V» поступили в Узбекистан для проведения испытаний и последующего промышленного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины от COVID-19 «Cпутник V», — говорится в сообщении. Груз принял заместитель главы службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Холмамат Норбоев.

В сообщении Минпромторга также говорится, что в ближайшее время планируется произвести 2 млн доз данной вакцины, что позволит в скором времени начать вакцинацию российских граждан.

Ранее «Спутник V» был доставлен для проведения клинических испытаний в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ, Индии. Также планируется начать испытания в Бразилии и Аргентине. Партии вакцины были направлены в Венгрию и в Сербию.