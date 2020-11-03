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Пандемия коронавируса ,  
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В Аргентине сообщили о планах закупить российскую вакцину от COVID-19

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Правительство Аргентины планирует подписать соглашение о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и надеется, что в декабре в страну поступит первая большая партия препарата. Об этом в эфире радио Con Vos сообщил глава Минздрава Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа, передает La Nation.

«Хотя коммерческое соглашение еще не заключено, нет никаких сомнений в том, что мы это сделаем», — сказал министр.

Он сообщил, что Аргентина планирует закупить препарат в количестве, необходимом для вакцинации 12,5 млн человек. По словам главы Минздрава, преимущество поставок вакцины из России заключается в том, что Москва предлагает гораздо больше доз, чем готовы предоставить другие производители вакцины.

Гонсалес Гарсиа добавил, что Аргентина планирует «начать вакцинацию как можно раньше». При этом он не озвучил приблизительные сроки.

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Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что поставки российской вакцины «Спутник V» в страны Латинской Америки могут начаться в декабре. По его словам, к этому времени уже будут производиться «десятки миллионов доз вакцины».

Первой зарубежной страной, в которой начались испытания российской вакцины от коронавируса, стала Белоруссия. Также Россия поставила партию препарата в Венесуэлу. Кроме того, РФПИ получил разрешение на проведение исследования вакцины в ОАЭ, а также договорился поставить 25 млн доз в Египет и Непал и 35 млн доз в Узбекистан.

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Препарат разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Сейчас он проходит третий этап клинических испытаний.

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