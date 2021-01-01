РФПИ подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» регуляторам 40 стран

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В регуляторы 40 стран были поданы заявки на одобрение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН.

«Мы работаем с регуляторами в этих странах. Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом он добавил, что странам необходимо иметь у себя ряд различных вакцин.

В конце ноября стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По мнению Дмитриева, так Россия сможет начать производство в Германии. Также по российской вакцине активно работает Венгрия, добавил он.