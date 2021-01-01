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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ подал заявку на одобрение вакцины «Спутник V» регуляторам 40 стран

Фото:Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

В регуляторы 40 стран были поданы заявки на одобрение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН.

«Мы работаем с регуляторами в этих странах. Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом он добавил, что странам необходимо иметь у себя ряд различных вакцин.

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Фото:Дмитрий Куракин / ТАСС

В конце ноября стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейскую медицинскую ассоциацию. По мнению Дмитриева, так Россия сможет начать производство в Германии. Также по российской вакцине активно работает Венгрия, добавил он.

Более того, РФПИ договорился с ведущим индийским производителем препаратов Hetero о производстве в Индии более 100 млн доз в год российской вакцины. Дмитриев также заявлял о готовности Бразилии присоединиться к испытаниям и производству «Спутника V».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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