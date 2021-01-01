Посол сообщил о сроках начала применения вакцины «Спутник V» в Белоруссии

Белоруссия начнет применять первую партию российской вакцины от коронавируса в декабре, сообщил ТАСС посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Республика стала первой страной, куда был отправлен российский препарат для испытаний в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Этим подчеркивается система отношений, которая уже наработана нами в рамках Союзного государства», — отметил Мезенцев.

По словам дипломата, белорусские специалисты высоко оценили качество и эффективность российской вакцины.