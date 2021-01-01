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Пандемия коронавируса ,  
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Посол сообщил о сроках начала применения вакцины «Спутник V» в Белоруссии

Белоруссия начнет применять первую партию российской вакцины от коронавируса в декабре, сообщил ТАСС посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Республика стала первой страной, куда был отправлен российский препарат для испытаний в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Этим подчеркивается система отношений, которая уже наработана нами в рамках Союзного государства», — отметил Мезенцев.

По словам дипломата, белорусские специалисты высоко оценили качество и эффективность российской вакцины.

Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вакцины от коронавируса
Политика
<p>Вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавируса&nbsp;&laquo;Спутник V&raquo; в поликлинике № 28 в Минске<br /> &nbsp;</p>

В конце ноября исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что
первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» появится в лабораторных условиях уже в этом году. Промышленное производство российского препарата начнется в 2021 году.

В начале октября Минздрав республики сообщил о начале испытаний «Спутника V». Белоруссия стала первой зарубежной страной, где проводятся исследования.

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Первая вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в середине августа и получила название «Спутник V». Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Второй зарегистрированной вакциной в стране стал препарат «ЭпиВакКорона», созданный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Президент России сообщал, что к регистрации готовится еще одна вакцина — разработка Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

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Источник: JHU
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