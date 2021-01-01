Более 50 стран отправили заявки на приобретение вакцины «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса «Спутник V» из более чем 50 стран. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию вел канал «Россия 24».

По словам Захаровой, РФПИ и разработчик вакцины, институт им. Н.Ф. Гамалеи, занимаются не только расширением производства препарата для массовой вакцинации в России.

Они также работают над «осуществлением технологического перехода к запуску производства российского препарата на зарубежных площадках и его поставке на международные рынки», сказала она.

Захарова напомнила, что накануне на полях 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН состоялась виртуальная презентация российской вакцины. По словам представителя МИДа, препарат вызвал большой интерес.