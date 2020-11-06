Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса в декабре

Венгрия планирует закупить небольшой объем российской вакцины против коронавирусной инфекции в декабре этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования», — сказал Сийярто.

По его словам, Россия сможет начать крупномасштабные поставки вакцины со второй или третьей недели января. Возможно, в дальнейшем начнется производство препарата на территории Венгрии, добавил министр.

Об обсуждении с Москвой поставок вакцины заявил в конце октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан. После этого Еврокомиссия сообщила, что примет против Венгрии административные меры, если та приобретет вакцину, которая не прошла сертификацию в Евросоюзе.

Представитель ЕК отметил, что Брюссель подписывает соглашения о поставках только со странами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры с Россией или Китаем.