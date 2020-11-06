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Венгрия начнет импорт российской вакцины от коронавируса в декабре

Венгрия планирует закупить небольшой объем российской вакцины против коронавирусной инфекции в декабре этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

«Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования», — сказал Сийярто.

По его словам, Россия сможет начать крупномасштабные поставки вакцины со второй или третьей недели января. Возможно, в дальнейшем начнется производство препарата на территории Венгрии, добавил министр.

Об обсуждении с Москвой поставок вакцины заявил в конце октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан. После этого Еврокомиссия сообщила, что примет против Венгрии административные меры, если та приобретет вакцину, которая не прошла сертификацию в Евросоюзе.

Представитель ЕК отметил, что Брюссель подписывает соглашения о поставках только со странами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры с Россией или Китаем.

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Фото:Carl Recine / Reuters

Ранее о планах закупить российскую вакцину от COVID-19 также сообщили в Аргентине. По словам главы Минздрава страны Хинеса Гонсалеса Гарсиа, правительство надеется, что первая большая партия препарата поступит в декабре.

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Первой зарубежной страной, в которой начались испытания российской вакцины от коронавируса, стала Белоруссия. Также Россия поставила партию препарата в Венесуэлу.

Помимо этого, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил разрешение на проведение исследования вакцины в ОАЭ, а также договорился о поставках препарата в Египет, Непал и Узбекистан.

Как сообщали в РФПИ, заявки на получение российской вакцины от коронавирусной инфекции на 2020—2021 годы направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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