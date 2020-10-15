Венесуэла начала испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавируса

В Венесуэле начинаются испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает министерство коммуникации и информации Венесуэлы.

По словам Мадуро, в клинических исследованиях участвуют 2 тыс. добровольцев. Также президент отметил, что в Венесуэлу скоро прибудут «несколько тысяч доз вакцины из Китая».

Когда закончатся первая и третья фаза испытаний российской и китайской вакцины, «будет получено разрешение от Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения приступить к массовой вакцинации», — отметил Мадуро.

По его словам, это запланировано на апрель, однако, может произойти и раньше.