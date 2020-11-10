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Пандемия коронавируса ,  
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Путин пообещал скорую регистрацию в России третьей вакцины от COVID-19

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В ближайшее время в России будет зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, сообщил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин.

«Две [вакцины] зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Путин не уточнил, о какой именно вакцине говорит, однако ранее, в середине октября, президент говорил, что «на подходе» уже находится препарат, который разрабатывает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

По словам российского лидера, исследования уже подтвердили безопасность российских вакцин и доказали их эффективность. «Они эффективны, потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или [у них] есть какие-то симптомы в самом легком виде. Это уже доказанные факты», — сообщил президент.

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Первая российская вакцина, получившая название «Спутник-V», была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее регистрации Путин объявил в середине августа. 6 ноября глава центра Александр Гинцбург сообщил, что первая партия вакцины будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации уже 7–8 ноября. После этого, на неделе с 9 ноября уже пойдет одна серия в 30 тыс. доз, вторая — 40 тыс., рассказал Гинцбург.

В октябре в России была зарегистрирована вторая вакцина — разработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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вакцина пандемия коронавирус
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