Путин пообещал скорую регистрацию в России третьей вакцины от COVID-19

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В ближайшее время в России будет зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, сообщил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Владимир Путин.

«Две [вакцины] зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Путин не уточнил, о какой именно вакцине говорит, однако ранее, в середине октября, президент говорил, что «на подходе» уже находится препарат, который разрабатывает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

По словам российского лидера, исследования уже подтвердили безопасность российских вакцин и доказали их эффективность. «Они эффективны, потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или [у них] есть какие-то симптомы в самом легком виде. Это уже доказанные факты», — сообщил президент.