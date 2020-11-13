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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о доставке российской вакцины от COVID-19 в Индию

Фото:Александр Земляниченко / РФПИ / AP
Фото: Александр Земляниченко / РФПИ / AP

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в индийский город Хайдарабад, видео с разгрузкой грузовика с препаратом, разработанным научным центром им. Н.Ф. Гамалеи, были опубликованы в Twitter индийской газеты The New Indian Express.

Вакцина «Спутник V» разработана научным центром им. Н.Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Президент Владимир Путин объявил о регистрации препарата 11 августа. На данный момент «Спутник V» проходит пострегистрационные клинические испытания на 40 тыс. добровольцах в России.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также сообщил в эфире индийского телеканала NDTV, что Россия уже начала передачу технологий по производству вакцины трем индийским компаниям. Ранее РФПИ сообщал, что заключил соглашение с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd. о проведении в Индии совместных клинических испытаний вакцины, поставки препарата в страну обещали начать в конце года.

Компания базируется в городе Хайдарабад, комментировать кадры с разгрузкой грузовика с российской вакциной в компании отказались, сообщало издание The Asian Age. РБК направил запрос в РФПИ.

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Фото:Carlo Allegri / Reuters

Первой среди зарубежных получателей вакцины стала Белоруссия. Министерство здравоохранения страны подключилось к проведению клинических испытаний 9 сентября. Также глава РФПИ заявил о готовности Бразилии присоединиться к испытаниям и производству «Спутника V». Всего, по данным фонда, в 2020–2021 годах российскую вакцину получат около 1 млрд человек в 30 странах.

коронавирус вакцина Индия РФПИ
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