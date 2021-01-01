Сербия получит пробную партию российской вакцины «Спутник V»

Фото: sputnikvaccine.com

До конца текущей недели Сербия получит пробную партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», ее проверят местные специалисты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сербии по итогам встречи премьер-министра страны Аны Брнабич с министром промышленности России Денисом Мантуровым, которая прошла в видеоформате.

«Мантуров подтвердил, что партия вакцины для лабораторного контроля в количестве 20 доз прибудет в Сербию до конца этой недели», — говорится в сообщении.

Во время встречи Брнабич отметила, что Сербия заинтересована в совместном производстве вакцины. Она также указала, что сербские граждане должны получить возможность выбирать из нескольких вакцин, учитывая рекомендации и разрешения компетентных медицинских органов.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Сербии выросло до 175 438 человек.