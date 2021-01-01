Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 76,2 (+0,34) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 91,2 (+0,74) Инвестиции, 12:40
Умерла цирковая артистка Дзерасса Туганова Общество, 23:43 Что взять в ипотеку: трешку за МКАДом или однушку в Медведково РБК и ВТБ, 23:42 Власти Аризоны утвердили победу Байдена в штате Политика, 23:28 В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом Общество, 23:06 В Совфеде напомнили об условиях начисления двух пенсий в декабре Общество, 23:04 Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 23:00 Сербия получит пробную партию российской вакцины «Спутник V» Общество, 22:47 Лаборатория обратилась к силовикам из-за поддельных справок о COVID Общество, 22:19 Беглов пригрозил ужесточить санкции после скандала с концертом Басты Общество, 22:18 Как раскрыть естественный потенциал кожи Партнерский материал, 22:15 Попова поручила проверить концерты Басты в Петербурге Общество, 21:56 Умер Борис Александров. Что известно о бизнесе «короля сырков» Бизнес, 21:36 Премиум-досуг сегодня: какие перемены произошли в мышлении людей РБК и ЮниКредит Банк, 21:32 ВОЗ выявила первое с сентября снижение темпов заражения коронавирусом Общество, 21:28
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,39 +0,71% EUR/RUB ₽91,16 +0,47% EUR/USD $1,19 -0,21%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сербия получит пробную партию российской вакцины «Спутник V»

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

До конца текущей недели Сербия получит пробную партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», ее проверят местные специалисты. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сербии по итогам встречи премьер-министра страны Аны Брнабич с министром промышленности России Денисом Мантуровым, которая прошла в видеоформате.

«Мантуров подтвердил, что партия вакцины для лабораторного контроля в количестве 20 доз прибудет в Сербию до конца этой недели», — говорится в сообщении.

Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19
Политика
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Во время встречи Брнабич отметила, что Сербия заинтересована в совместном производстве вакцины. Она также указала, что сербские граждане должны получить возможность выбирать из нескольких вакцин, учитывая рекомендации и разрешения компетентных медицинских органов.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Сербии выросло до 175 438 человек.

Еврокомиссия заявила о возможности Венгрии использовать вакцину из России
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

Сербские власти выразили заинтересованность в российском препарате 11 августа, в тот же день, когда президент России Владимир Путин объявил о его регистрации. Президент страны Александр Вучич сообщил, что готов лично привиться «Спутником V», если его эффективность подтвердят сербские эксперты.

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной

Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщали в Российском фонде прямых инвестиций, более 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки уже направили заявки на приобретение вакцины «Спутник V».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус Сербия вакцина
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,39 +0,71% EUR/RUB ₽91,16 +0,47% EUR/USD $1,19 -0,21%
Материалы по теме
Путин обсудил с президентом Узбекистана российскую вакцину от COVID-19
Политика
В центре «Вектор» сравнили стоимость двух российских вакцин от COVID-19
Общество
Еврокомиссия заявила о возможности Венгрии использовать вакцину из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter