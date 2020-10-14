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Пандемия коронавируса ,  
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Путин рассказал о стадии разработки третьей вакцины от коронавируса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Третья вакцина от коронавируса, над которой работает научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, уже «на подходе». Об этом сообщил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. Слова президента приводятся на сайте Кремля.

«Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина — центра имени Чумакова Российской академии наук», — сказал глава государства.

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Фото:sputnikvaccine.com

В ходе совещания президент также сообщил о регистрации второй российской вакцины под названием «ЭпиВакКорона». Ее разработали специалисты новосибирского центра «Вектор».

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в отличие от вакцины «Спутник-V» вакцина «Вектора» не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса. Голикова отметила, что первые 60 тыс. доз новой вакцины выпустят в ближайшее время. Затем специалисты новосибирского центра приступят к пострегистрационным клиническим исследованиям в разных регионах России. В испытаниях примут участие 40 тыс. добровольцев. На первом этапе разработке в них задействовали 100 человек.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Первую вакцину под названием «Спутник-V» разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее разработке Путин объявил в середине августа.

Как утверждал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прежде всего вакцину получат медицинские работники, чья работа связана с общением с инфицированными людьми, а также учителя, от которых зависит здоровье детей.

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