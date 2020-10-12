В Бишкеке повторно ввели режим ЧП

Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке. Об этом говорится на сайте президента.

Необходимость повторного подписания указа пресс-служба президента объяснила тем, что парламент Киргизии «в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы».

Комендантом Бишкека назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев. В столице вводятся комендантский час и особый порядок въезда и выезда граждан. Чрезвычайное положение будет действовать до 19 октября.

В предыдущий раз режим ЧП был введен в стране 9 октября. Кроме того, в столицу по приказу президента были введены войска.

Ситуация в Киргизии обострилась 5 октября после проведения парламентских выборов в стране. На митинг вышли сторонники партий, которые, по данным ЦИК, не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Протесты переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Против протестующих использовали водометы и светошумовые гранаты.