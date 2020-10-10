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Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства

Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров (в центре) на внеочередном заседании парламента Киргизии в государственной резиденции &laquo;Ала-Арча&raquo;&nbsp;в Бишкеке
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров (в центре) на внеочередном заседании парламента Киргизии в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Парламент Киргизии согласовал новый состав правительства, его возглавит Садыр Жапаров, передают корреспонденты «РИА Новости» и «Интерфакса» из зала заседания.

За кандидатуру Жапарова проголосовали все участники заседания единогласно, сообщает «РИА Новости».

Также депутаты поддержали состав и структуру правительства, которые остались без изменений.

Материал дополняется.

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