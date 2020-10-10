Протесты в Киргизии , 10 окт, 16:39
0
Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров (в центре) на внеочередном заседании парламента Киргизии в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке
Парламент Киргизии согласовал новый состав правительства, его возглавит Садыр Жапаров, передают корреспонденты «РИА Новости» и «Интерфакса» из зала заседания.
За кандидатуру Жапарова проголосовали все участники заседания единогласно, сообщает «РИА Новости».
Также депутаты поддержали состав и структуру правительства, которые остались без изменений.
Материал дополняется.