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Курс доллара на 10 октября USD ЦБ: 77,03 (-0,89)

Курс евро на 10 октября EUR ЦБ: 90,72 (-0,98)

Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами

Как увеличение взносов для букмекеров скажется на рынке и спорте. Главное

ЦСКА выиграл в КХЛ седьмой матч подряд

Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева. Видео

Парламент Киргизии утвердил новый состав правительства

Российская теннисистка проиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос»

В Киргизии задержали сыновей Атамбаева по делу о беспорядках

Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами

МИД России попросил от Германии объяснений по делу Навального

Ученик Плющенко стал вторым в короткой программе на этапе Кубка России

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

Алиев описал конфликт в Нагорном Карабахе словами «будем идти до конца»

Как услышать болезнь и построить город на Луне: дайджест футурологии

Как ОМОН применил силу на протестах в Хабаровске. Видео