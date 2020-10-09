СМИ показали видео со звуками стрельбы в центре Бишкека

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На центральной площади Бишкека Ала-Тоо, где проходят митинги оппозиции и сторонников действующей власти, раздались звуки выстрелов. Видео от очевидцев событий опубликовало издание 24.kg.

На кадрах заметно, что люди разбегаются от площади, а затем раздаются выстрелы. На видео также слышно, как сигналят проезжающие машины.

Как сообщал «Sputnik Кыргызстан», на митинге между протестующими началась потасовка. По его данным, были слышны выстрелы и хлопки.

Как пишет 24.kg, на площади, где собрались поддерживающие президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьера Омурбека Бабанова, началась драка после того, как туда пришли единомышленники исполняющего обязанности председателя правительства Киргизии Садыра Жапарова. Издание указывает, что участники драки также кидали друг в друга камни и бутылки.