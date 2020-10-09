На митинге в Бишкеке началась стрельба

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На митинге на центральной площади Бишкека Ала-Тоо между демонстрантами началась потасовка, передает Sputnik — Кыргызстан. По данным агентства, были слышны выстрелы и хлопки, летят камни. Об этом также сообщает АКИpress.

О звуках, похожих на выстрелы, также пишут ТАСС и «РИА Новости».

Столкновения начались между сторонниками и. о. премьера Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева с бывшим премьером Омурбеком Бабановым, уточняет 24.kg. Стороны закидывали друг друга бутылками и камнями, началась массовая драка.

Бутылки полетели и в Атамбаева. Sputnik — Кыргызстан передает со ссылкой на очевидцев, что стреляли по машине бывшего президента (ранее агентство написало, что стрельбу открыла его охрана во время отхода с площади, но затем сообщение было отредактировано). Атамбаев и Бабанов покинули площадь.