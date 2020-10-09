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Протесты в Киргизии ,  
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На митинге в Бишкеке началась стрельба

Фото:zmeja_diesel / Twitter
Фото: zmeja_diesel / Twitter

На митинге на центральной площади Бишкека Ала-Тоо между демонстрантами началась потасовка, передает Sputnik — Кыргызстан. По данным агентства, были слышны выстрелы и хлопки, летят камни. Об этом также сообщает АКИpress.

О звуках, похожих на выстрелы, также пишут ТАСС и «РИА Новости».

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Столкновения начались между сторонниками и. о. премьера Киргизии Садыра Жапарова и экс-президента Алмазбека Атамбаева с бывшим премьером Омурбеком Бабановым, уточняет 24.kg. Стороны закидывали друг друга бутылками и камнями, началась массовая драка.

Бутылки полетели и в Атамбаева. Sputnik — Кыргызстан передает со ссылкой на очевидцев, что стреляли по машине бывшего президента (ранее агентство написало, что стрельбу открыла его охрана во время отхода с площади, но затем сообщение было отредактировано). Атамбаев и Бабанов покинули площадь.

Позднее, как сообщает «РИА Новости», ситуация в центре города успокоилась, митингующие только скандируют лозунги. На площадь прибыли волонтеры Красного Полумесяца, чтобы оказывать помощь раненым, пишет 24.kg. Милиции, по данным издания, там нет. О пострадавших не сообщается.

Материал дополняется.

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