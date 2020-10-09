Протесты в Киргизии , 09 окт, 13:54
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Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек
Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в столице Бишкеке после протестов. Сообщение об этом размещено на сайте главы государства.
Режим ЧП начнет действовать с 20:00 (17.00 мск) 9 октября и закончится 21 октября.
Также Генеральному штабу Вооруженных Сил Киргизии поручено ввести воинские формирования с военной техникой «для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения».
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