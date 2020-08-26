Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

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Белорусские власти испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время митингов, а затем выдворены из страны. Об этом сообщили в МВД России.

Там пояснили, что паспорта стали недействительными после того, как белорусские власти поставили в них штампы о запрете въезжать на территорию республики сроком на пять лет.

В ведомстве отметили, что в соответствии с п. 6 постановления правительства России «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, которые не предусмотрены этим положением. «Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — заявили в МВД (цитата по «РИА Новости»).

При этом в ведомстве подчеркнули, что в данном случае владельцы паспортов не причастны к порче документов, их вина полностью отсутствует. «Такой гражданин освобождается от административной ответственности», — говорится в сообщении.

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