Журналист Znak.com рассказал детали своего избиения в Минске

Никита Телиженко (Фото: Znak.com)

Корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко, задержанный в Минске в ходе протестных акций после выборов президента Белоруссии рассказал РБК подробности случившегося.

По словам Телиженко, все началось 10 августа, накануне второго митинга в Минске. В тот день он находился в центре города, шел по улице к Дворцу спорта и делал записи в телефоне для редакционного материала. Увидев, что я иду и переписываюсь в телефоне — тут же посчитали, что я являюсь каким-то координатором <...> Меня попросили показать телефон — я показал, его тут же выхватили, а меня засунули в автозак и повезли», — пояснил Телиженко.

После этого, по словам журналиста, его привезли к другой машине. «Мы ждали, пока автозак заполнится людьми. При мне завели мужчину, который будучи пенсионером защитил парня, которого избивали сотрудники ОМОНа. Когда автозак заполнился, нас повезли в райотдел, никому, ничего не объясняя и не давая позвонить». Из автозака, как рассказал Телиженко, людей «чуть ли не волоком тащили по лестнице».

«Если ты решил поднять голову — тебе прилетает несколько ударов по голове от разных сотрудников, с разных сторон. Человека, которого вели передо мной, сотрудники ОМОН ударили о дверной косяк головой», — сообщил журналист.