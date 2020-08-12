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Журналист Znak.com рассказал детали своего избиения в Минске

Никита Телиженко
Никита Телиженко (Фото: Znak.com)

Корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко, задержанный в Минске в ходе протестных акций после выборов президента Белоруссии рассказал РБК подробности случившегося.

По словам Телиженко, все началось 10 августа, накануне второго митинга в Минске. В тот день он находился в центре города, шел по улице к Дворцу спорта и делал записи в телефоне для редакционного материала. Увидев, что я иду и переписываюсь в телефоне — тут же посчитали, что я являюсь каким-то координатором <...> Меня попросили показать телефон — я показал, его тут же выхватили, а меня засунули в автозак и повезли», — пояснил Телиженко.

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После этого, по словам журналиста, его привезли к другой машине. «Мы ждали, пока автозак заполнится людьми. При мне завели мужчину, который будучи пенсионером защитил парня, которого избивали сотрудники ОМОНа. Когда автозак заполнился, нас повезли в райотдел, никому, ничего не объясняя и не давая позвонить». Из автозака, как рассказал Телиженко, людей «чуть ли не волоком тащили по лестнице».

«Если ты решил поднять голову — тебе прилетает несколько ударов по голове от разных сотрудников, с разных сторон. Человека, которого вели передо мной, сотрудники ОМОН ударили о дверной косяк головой», — сообщил журналист.

По его словам, через час после начала акции в помещении, где он находился, было около 160 человек. Задержанные лежали на полу, по его словам, сотрудники ОМОН ходили по людям. «Тебя тащат, тебе приходится идти по людям, сами омоновцы идут по людям, ты видишь чьи-то руки, которые цепляются за тебя. Потом, на свободном месте пола, они бросают тебя, и ты также лежишь, как и остальные, не поднимая головы», — рассказывает Телиженко.

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Во время допроса силовики, по его словам, били по почкам тех, кто не отвечал. Ночью после смены караула сотрудники правоохранительных органов, которые привезли новых задержанных начали избивать людей в коридорах, говорит журналист. По его словам на полу было большое количество кровавых разводов.

После допросов задержанных перевезли в изолятор временного содержания (ИВС). «Три часа пока мы туда ехали в ИВС в автозаке, силовики заставляли петь нас гимн Беларуси, издевались над нами, били. Потом там нас выгрузили, завели в прогулочный дворик, и там мы провели то время, до тех пор, пока за мной и еще одним журналистом, вроде бы из РИА новости не пришел сотрудник УФСИН, который сказал, что за нами приехали из консульства России в Белоруссии», — заключает Телиженко, отметив, что им быстро помогли подготовить необходимые документы, после чего мужчины отправились в Смоленск.

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Фото: AP

Как сообщал Znak.com Телиженко перестал выходить на связь с вечера 10 августа. Шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина уточняла, что он работал в Белоруссии без аккредитации, у него было только редакционное задание. Журналиста отпустили вечером 11 августа.

При задержании в Минске также избили корреспондента Meduza Максима Солопова. Он получил легкую черепно-мозговую травму, рассечение, гематомы и синяки. Журналист говорил, что зафиксирует нанесенные побои. О местонахождении Солопова не было известно с вечера 10 августа. Его также освободили 11 августа.

Теги: Минск, протесты, Белоруссия, новости
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