Журналист сообщил детали задержания журналиста Солопова в Минске

Как сообщил журналист Daily Storm Антон Старков, он познакомился с Солоповым за пять минут до их задержания. По его словам, ОМОНовцы сильно избили Солопова, хотя тот говорил силовикам, что он журналист

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Журналист Daily Storm Антон Старков, задержанный во время освещения протестов в Минске в ночь на 10 августа, рассказал подробности инцидента с бывшим корреспондентом РБК, ныне журналистом Meduza Максимом Солоповым, который пропал после задержания в белорусской столице.

По словам Старкова, он познакомился с Солоповым за пять минут до их задержания. «Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — цитирует его Meduza.

Как отметил Старков, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить полицейским, что он журналист. «Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали его бить] довольно жестко. У меня даже есть видео», — сказал журналист.

«[Какие у него травмы], я не успел понять, потому что буквально через считанные секунды ОМОН появился с нашей стороны забора и нас тоже стали избивать», — добавил Старков.