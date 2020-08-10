Журналист сообщил детали задержания журналиста Солопова в Минске

Он также рассказал, что находясь в изоляторе с ним обращались «неплохо», поскольку он иностранец. «[Нас] не били. Остальных избивали сильно, белорусов. У нас сутки не было питьевой воды и еды», — отметил Старков.
В беседе с РБК Старков рассказал, что он работал на минских протестах 9 августа приблизительно до 22:00 по местному времени (совпадает с московским). «Были около стелы «Минск — город герой» (Старков не уточнил, вместе с кем именно он находился. — РБК), наблюдали за всеми событиями. Потом мы вместе с другими журналистами и протестующими начали движение по центру Минска, и в районе улицы Немига побежали от слезоточивого газа и попали в тупик, где на нас налетел ОМОН и произошло задержание», — сообщил он.
По словам Старкова, журналисты были в манишках с надписью «пресса» и говорили силовикам о том, что они сотрудники российских СМИ. «Потом нас погрузили в автозак и повезли в центр изоляции правонарушителей (ЦИП), где я провел сутки. Там нас выгрузили вместе с другими иностранцами во внутренний двор, так называемый двор для прогулок — это каменный мешок где-то пять на пять метров без крыши. Там просто сетка и небо над нами. Ни мебели, ни скамеек, просто бетонный пол и стены. Мы провели там всю ночь. Видимо, потому что мы иностранцы или просто по недосмотру, у некоторых из нас были мобильные телефоны, с помощью которого я держал связь с редакцией», — рассказал журналист.
«Затем нас перевели уже в четырехместную камеру, где сидело 15 человек. Все это время нам не давали еды и питьевой воды, ни о какой связи с консульством и адвокатами тоже речь не шла. Сейчас мы находимся с сотрудниками нашего диппредставительства», — заявил Старков.
Протесты в Минске начались вечером 9 августа после закрытия большинства избирательных участков на выборах президента Белоруссии. Во время протестных акций произошли столкновения с силовиками, которые для разгона митингующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. В результате пострадали несколько десятков человек, среди которых оказались российские журналисты, включая Максима Солопова, Антона Старкова и Дмитрия Лысенко. Также был задержан российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.
Как сообщает Meduza, Солопов, получивший при задержании серьезные травмы, не выходит на связь с редакцией с 01:30. Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников рассказал, что Солопов может находиться в ИВС в Жодино, но официальные власти не подтверждают эту информацию.