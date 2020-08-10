Журналист сообщил детали задержания журналиста Солопова в Минске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений Общество, 23:28 Финансовые рынки: новые тренды спроса и предложения Конференции, 23:27 МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов Политика, 23:14 В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Общество, 23:09 В ЦИК Белоруссии заявили о покинувшей здание Тихановской Политика, 22:58 Власти Подмосковья ответили на слова Рогозина про роспись кораблей гжелью Общество, 22:55 Во «ВКонтакте» подтвердили проблемы у части пользователей соцсети Технологии и медиа, 22:45 На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 22:33 Журналист сообщил детали задержания журналиста Солопова в Минске Общество, 22:31 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 22:20 Миронов предложил назначить главой судей РФС человека из спецслужб Спорт, 22:19 В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение Общество, 22:09 Корреспондент RT рассказал подробности задержания в Минске Общество, 22:03 Адвокат показал снятое сразу после ДТП с машиной Ефремова видео Общество, 21:41
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Журналист сообщил детали задержания журналиста Солопова в Минске

Как сообщил журналист Daily Storm Антон Старков, он познакомился с Солоповым за пять минут до их задержания. По его словам, ОМОНовцы сильно избили Солопова, хотя тот говорил силовикам, что он журналист
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Журналист Daily Storm Антон Старков, задержанный во время освещения протестов в Минске в ночь на 10 августа, рассказал подробности инцидента с бывшим корреспондентом РБК, ныне журналистом Meduza Максимом Солоповым, который пропал после задержания в белорусской столице.

По словам Старкова, он познакомился с Солоповым за пять минут до их задержания. «Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — цитирует его Meduza.

Как отметил Старков, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить полицейским, что он журналист. «Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали его бить] довольно жестко. У меня даже есть видео», — сказал журналист.

В ходе протестов в Минске белорусская журналистка получила ранение
Общество
Участники протестов промывают глаза от слезоточивого газа после столкновений с ОМОНом

«[Какие у него травмы], я не успел понять, потому что буквально через считанные секунды ОМОН появился с нашей стороны забора и нас тоже стали избивать», — добавил Старков.

Он также рассказал, что находясь в изоляторе с ним обращались «неплохо», поскольку он иностранец. «[Нас] не били. Остальных избивали сильно, белорусов. У нас сутки не было питьевой воды и еды», — отметил Старков.

В беседе с РБК Старков рассказал, что он работал на минских протестах 9 августа приблизительно до 22:00 по местному времени (совпадает с московским). «Были около стелы «Минск — город герой» (Старков не уточнил, вместе с кем именно он находился. — РБК), наблюдали за всеми событиями. Потом мы вместе с другими журналистами и протестующими начали движение по центру Минска, и в районе улицы Немига побежали от слезоточивого газа и попали в тупик, где на нас налетел ОМОН и произошло задержание», — сообщил он.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов
Политика
Задержание Семена Пегова

По словам Старкова, журналисты были в манишках с надписью «пресса» и говорили силовикам о том, что они сотрудники российских СМИ. «Потом нас погрузили в автозак и повезли в центр изоляции правонарушителей (ЦИП), где я провел сутки. Там нас выгрузили вместе с другими иностранцами во внутренний двор, так называемый двор для прогулок — это каменный мешок где-то пять на пять метров без крыши. Там просто сетка и небо над нами. Ни мебели, ни скамеек, просто бетонный пол и стены. Мы провели там всю ночь. Видимо, потому что мы иностранцы или просто по недосмотру, у некоторых из нас были мобильные телефоны, с помощью которого я держал связь с редакцией», — рассказал журналист.

«Затем нас перевели уже в четырехместную камеру, где сидело 15 человек. Все это время нам не давали еды и питьевой воды, ни о какой связи с консульством и адвокатами тоже речь не шла. Сейчас мы находимся с сотрудниками нашего диппредставительства», — заявил Старков.

Посол пообещал освободить задержанных в Минске журналистов через 15 минут
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Протесты в Минске начались вечером 9 августа после закрытия большинства избирательных участков на выборах президента Белоруссии. Во время протестных акций произошли столкновения с силовиками, которые для разгона митингующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. В результате пострадали несколько десятков человек, среди которых оказались российские журналисты, включая Максима Солопова, Антона Старкова и Дмитрия Лысенко. Также был задержан российский военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Как сообщает Meduza, Солопов, получивший при задержании серьезные травмы, не выходит на связь с редакцией с 01:30. Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников рассказал, что Солопов может находиться в ИВС в Жодино, но официальные власти не подтверждают эту информацию.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: Минск, выборы президента Белоруссии, протесты, задержание журналистов
Материалы по теме
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии судьбу «нелегальных» журналистов
Политика
Захарова попросила Минск относиться с уважением к задержанным журналистам
Политика
Meduza и Симоньян потребовали от Минска освободить журналистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter