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Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж

1 сентября студенты нескольких вузов Минска вышли на протестную акцию против президентства Александра Лукашенко. Они скандировали: «Саша, ты отчислен». Возле главного здания Белорусского государственного университета и у площади Победы силовики провели задержания. Днем колонна студентов двинулась по городу, к ней стали присоединяться новые участники
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
У площади Победы колонну студентов встретили силовики и, по данным ТАСС, задержали около 20 человек
Фото: Надзеі Бужан / nashaniva / Telegram
Фото: Надзеі Бужан / nashaniva / Telegram
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Фото: Вадим Замировский / TUT.BY
Студенты Минского государственного лингвистического университета собрались возле здания вуза, вход временно оцепили силовики
Фото: TYT.BY
Фото: TYT.BY

Студенты Академии искусств в час дня провели перформанс: более 50 человек заклеили рты черным скотчем. Позже они двинулись в сторону центра Минска

Теги: мультимедиа, Александр Лукашенко, Минск, протесты, студенты, Белоруссия
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