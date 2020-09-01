Протесты в Белоруссии , 01 сен, 14:40
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Студенческий протест в Минске 1 сентября. Фоторепортаж
1 сентября студенты нескольких вузов Минска вышли на протестную акцию против президентства Александра Лукашенко. Они скандировали: «Саша, ты отчислен». Возле главного здания Белорусского государственного университета и у площади Победы силовики провели задержания. Днем колонна студентов двинулась по городу, к ней стали присоединяться новые участники
У площади Победы колонну студентов встретили силовики и, по данным ТАСС, задержали около 20 человек
Студенты Минского государственного лингвистического университета собрались возле здания вуза, вход временно оцепили силовики
Студенты Академии искусств в час дня провели перформанс: более 50 человек заклеили рты черным скотчем. Позже они двинулись в сторону центра Минска