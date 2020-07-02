Песков оценил идею сенатора в США ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с агентством «РИА Новости» прокомментировал предложение американского сенатора Боб Менендеса ввести санкции против Владимира Путина за «сговор» с представителями радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — сказал Песков, комментируя идею сенатора.

Ранее сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу. Менендес считает, что Трамп не в состоянии защитить американских военнослужащих. В связи с этим Конгресс должен защитить граждан США от «агрессии Кремля», убежден он.

«Бюджет Пентагона не следует принимать без этой поправки», — заявил сенатор.

Поводом тому послужила статья New York Times (NYT) от 26 июля, в которой утверждалось, что российская разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за убийство военных коалиции в Афганистане. По информации собеседников издания, данная информация была раскрыта во время допросов афганских боевиков.