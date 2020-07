Песков оценил идею сенатора в США ввести санкции против Путина

Впоследствии газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из-за «сговора» России с талибами в Афганистане погибли несколько американских военных. Сколько именно человек были убиты, издание не уточнило.

Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию The New York Times, назвал ее «липовой». Американский лидер предположил, что данная статья является результатом чьего-то заказа. Впоследствии Трамп заявил о том, что разведслужбы США признали недостоверными данные, которые привело издание.

Также президент США добавил, что материал газеты New York Times, в котором говорилось о связях России с талибами, может быть «очередной сфабрикованной мистификацией» по теме России, цель которой — «выставить республиканцев в плохом свете».

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя публикацию, заявил об отсутствии доказательств «сговора» России с талибами. Движение «Талибан» опровергло информацию NYT об имеющихся связях с Россией.

После выхода публикации дипломатические представители в США и Великобритании получили угрозы, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что посольство направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием расследовать угрозы, поступившие в адрес российских дипломатов.