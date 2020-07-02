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Песков оценил идею сенатора в США ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с агентством «РИА Новости» прокомментировал предложение американского сенатора Боб Менендеса ввести санкции против Владимира Путина за «сговор» с представителями радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — сказал Песков, комментируя идею сенатора.

Ранее сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу. Менендес считает, что Трамп не в состоянии защитить американских военнослужащих. В связи с этим Конгресс должен защитить граждан США от «агрессии Кремля», убежден он.

«Бюджет Пентагона не следует принимать без этой поправки», — заявил сенатор.

Поводом тому послужила статья New York Times (NYT) от 26 июля, в которой утверждалось, что российская разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за убийство военных коалиции в Афганистане. По информации собеседников издания, данная информация была раскрыта во время допросов афганских боевиков.

Впоследствии газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что из-за «сговора» России с талибами в Афганистане погибли несколько американских военных. Сколько именно человек были убиты, издание не уточнило.

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Дмитрий Песков

Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию The New York Times, назвал ее «липовой». Американский лидер предположил, что данная статья является результатом чьего-то заказа. Впоследствии Трамп заявил о том, что разведслужбы США признали недостоверными данные, которые привело издание. 
Также президент США добавил, что материал газеты New York Times, в котором говорилось о связях России с талибами, может быть «очередной сфабрикованной мистификацией» по теме России, цель которой — «выставить республиканцев в плохом свете».

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Нэнси Пелоси

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя публикацию, заявил об отсутствии доказательств «сговора» России с талибами. Движение «Талибан» опровергло информацию NYT об имеющихся связях с Россией.

После выхода публикации дипломатические представители в США и Великобритании получили угрозы, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что посольство направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием расследовать угрозы, поступившие в адрес российских дипломатов.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, санкции
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